«Роскосмос» запустил к Луне межпланетную автоматическую станцию

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Опубликовано: 11.08.2023 09:16 , Обновлено: 11.08.2023

В ночь на 11 августа Россия впервые запустила к естественному спутнику Земли автоматическую исследовательскую станцию "Луна-25". Как сообщили в госкорпорации "Роскосмос", на окололунную круговую орбиту станция должна выйти 16 августа, а высадиться на поверхность спутника - 21 августа.

С площадки 1С космодрома “Восточный” “Луну-25” вывела ракета-носитель “Союз-2.1б”. Ракета отработала штатно, разгонный блок “Фрегат” успешно отделился от третьей ступени и вывел станцию на траекторию перелёта к Луне, после чего также отделился от неё.

Прямую трансляцию запуска “Роскосмос” вёл на своём Youtube-канале, а после выпустил короткий видеоролик о том, как это было:

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Планируется, что 21 августа “Луна-25” высадится на поверхность спутника к северу от кратера Богуславский на на Южном полюсе. Если прилунение пройдёт успешно, станция в течение года будет проводить исследования лунного грунта в поисках льда и других признаков наличия воды на естественном спутнике Земли.

Тем не менее, главной задачей миссии “Луна-25” в “Роскосмосе” назвали “отработку технологии мягкой посадки”, поскольку впервые космический аппарат пытаются посадить не в равнинной экваториальной зоне, а в районе Южного полюса со сложным рельефом.