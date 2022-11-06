Последние 8 лет стали самыми горячими в истории - ООН. Землю ждёт климатический хаос?

Опубликовано: 06.11.2022 18:05 , Обновлено: 06.11.2022

Согласно новому докладу ООН, последние восемь лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Таким образом, Земля вступила в глубокий климатический кризис. И дальше будет только хуже.

В докладе ООН говорится, что согласованный на международном уровне предел в 1,5°C для глобального потепления в настоящее время “едва достижим”. В докладе Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) рассказывается о том, как рекордно высокое содержание парниковых газов в атмосфере приводит к повышению уровня моря и таянию льдов до новых максимумов и усиливает экстремальную погоду от Пакистана до Пуэрто-Рико, [link href=“https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/06/climate-crisis-past-eight-years-were-the-eight-hottest-ever-says-un” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] британское издание The Guardian.

Суровая оценка была опубликована в день открытия климатического саммита Cop27 ООН в Египте. Гнеральный секретарь ООН предупредил, что “наша планета находится на пути к переломным моментам, которые сделают климатический хаос необратимым”.

По оценкам ВМО, глобальная средняя температура в 2022 году будет примерно на 1,15°C выше среднего показателя доиндустриального периода (1850-1900), что означает, что каждый год, начиная с 2016 года, был одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

В отчете ВМО говорится:

Содержание углекислого газа, метана и закиси азота в атмосфере находится на рекордных уровнях, поскольку выбросы продолжаются. Ежегодный прирост метана, мощного парникового газа, самый высокий за всю историю наблюдений.

Уровень моря сейчас поднимается в два раза быстрее, чем 30 лет назад, а океаны стали теплее, чем когда-либо.

Рекорды по таянию ледников в Альпах были побиты в 2022 году, когда было потеряно в среднем 4 метра в высоту.

На вершине гренландского ледяного покрова высотой 3200 м впервые был зафиксирован дождь, а не снег.

Площадь морского льда в Антарктике сократилась до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, почти на 1 км2 ниже среднего многолетнего показателя.

“Чем сильнее потепление, тем хуже последствия, - сказал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас. - Сейчас у нас такой высокий уровень CO2 в атмосфере, что более низкие 1,5°C [целевой показатель] Парижского соглашения едва достижимы. Уже слишком поздно для многих ледников, повышение уровня моря представляет собой долгосрочную и серьезную угрозу для многих миллионов жителей прибрежных районов и низменных государств”.

Профессор Майк Мередит из Британской антарктической службы рассказал: “Сообщения в этом отчете едва ли могут быть более мрачными – по всей нашей планете рекорды бьются по мере того, как различные части климатической системы начинают разрушаться. Исчезновение льда вызывает особую тревогу, поскольку последствия для людей, обществ и экономики огромны. Если это не привлекает внимание мировых лидеров на Cop27, я не знаю, что произойдет дальше”.

Ранее Телеграф сообщил, что значительное повышение уровня моря в результате таяния ледяной шапки Гренландии теперь неизбежно, даже если сжигание ископаемого топлива, которое является причиной климатического кризиса, прекратится в одночасье. Об этом сообщили учёные Дании и Гренландии, наблюдающие за влиянием климата на ледники Гренландии. А сколько нужно, чтобы море дошло до границ Беларуси?

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