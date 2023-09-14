Опасные огненные муравьи прижились в Европе из-за потепления климата. Угрожают и Беларуси?

Опубликовано: 14.09.2023 14:20 , Обновлено: 28.01.2025

Европейские ученые забили тревогу из-за очередного инвазивного вида, завезенного из Америки, который угрожает местной флоре и фауне. На этот раз причиной для беспокойства стали красные огненные муравьи (Solenopsis invicta), которые уже прижились в итальянском регионе Сицилия и, как полагают ученые, могут достаточно быстро распространиться по всему европейскому континенту. Доберутся ли опасные насекомые до Беларуси и какую угрозу они представляют?

Ученые обнаружили 88 гнезд огненных муравьев недалеко от сицилийского города Сиракузы на площади в пять гектаров. В некоторых из них ученые насчитали до нескольких тысяч насекомых, а местные жители сообщают о случаях укусов этих видов муравьёв по крайней мере с 2019 года, сообщило немецкое издание Tagesschau, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Current Biology.

Ведущий автор Маттиа Менчетти из испанского Института эволюционной биологии отметил, что для ученых такое развитие событий, с учетом климатических изменений и потепления климата, было ожидаемо и выказал опасения по поводу того, что колонии муравьев могут быстро проникнуть в другие европейские страны. По мнению ученых, особому риску подвержены прежде всего города Средиземноморского региона и крупные портовые города, такие как Амстердам или Лондон.

Согласно исследованию, отдельные красные огненные муравьи ранее уже обнаруживались на импортируемых продуктах в таких европейских странах, как Испания, Финляндия и Нидерланды, однако, нынешний случай - первый, когда этих вредителей в больших количествах обнаружили в дикой природе на европейском континенте.

Чем опасны красные огненные муравьи?

Как именно красные огненные муравьи попали на европейски континент, пока не понятно. Хотя родиной этого вида считается Южная Америка, наиболее вероятными источниками обнаруженного инвазивного вида авторы исследования после проведенного генетического анализа назвали США или Китай. Оттуда насекомых могли завезти на торговых судах, а могло принести ветровыми течениями.

Вид Solenopsis invicta ученые относят к одному из самых агрессивных и разрушительных в мире. Несмотря на малые размеры - длина муравья достигает всего нескольких миллиметров - он может представлять опасность не только для домашних и диких животных, но даже для человека.

[info_b]Яд огненных муравьёв содержит алкалоид соленопсин (транс-2-метил-6-n-ундецилпиперидин), который оказывает дерматонекротическое, цитотоксическое, гемолитическое, нейротоксическое и инсектицидное действие. Степень воздействия сходна с воздействием огня (отсюда насекомое и получило своё название). В случае укуса у человека может развиваться аллергическая реакция, покраснение кожи, отёк, волдыри, тошнота, рвота, головокружения и реакции вплоть до анафилактического шока (в мире уже зафиксированы случаи со смертельным исходом). Особенную опасность, по словам ученых, укусы огненных муравьёв представляют для детей.[/info_b]

Впрочем, беспокойство ученых вызывает то, как агрессивный инвазивный вид может повлиять на местные виды насекомых, тех же муравьёв. Например, в южных штатах США они почти вытеснили своих родственников, местных огненных муравьёв — Solenopsis xyloni и Solenopsis geminata. Кроме того, по словам ученых, этот вид наносит серьёзный ущерб сельскому хозяйству, в частности, сильно вредит фруктовым садам.

По словам Маттиа Менчетти, единственной страной, которая на сегодняшний день смогла полностью искоренить красного огненного муравья с помощью многолетней специализированной программы, стала Новая Зеландия. Опыт этого островного государства ученый призвал взять на вооружение и выработать “скоординированный подход” в этом вопросе, пока он не стал проблемой для всего европейского континента.

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