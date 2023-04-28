Как избавиться от муравьев в доме? Нашли 5 простых домашних средств

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Опубликовано: 28.04.2023 13:24 , Обновлено: 12.09.2023

Муравьи в доме — очень большая и неприятная проблема. И хотя эти насекомые безвредны для человека, они могут навредить растениям. Кроме того, они портят эстетический вид. Да и кто вообще захочет находится в кишащем муравьями доме? На самом деле, избавиться от них можно с помощью домашних средств, которые всегда есть под рукой у большинства людей.

Муравьи появляются в доме, как правило, потому что ищут себе пищу. Их привлекают сладкие продукты, такие как сахар и мед. Поэтому для начала стоит убрать всю еду, которая может бы соблазнить муравьев, например пролитый сок или стоящую сверху сахарницу. Храните сладости в герметичных контейнерах.

Затем нужно закрыть отверстия, через которые муравьи попадают в дом. Например, вентиляционные решетки, щели в окнах и дверях. Для этого можно использовать старые колготки.

Кроме того, разбросайте вокруг пищевую соду . Это отличное средство для уничтожения муравьев. Она отбивает у них охоту бродить дальше. Можно также использовать разрыхлитель теста или корицу .

Листья томата или полыни, лаванды, майорана и мяты оказывают отпугивающее действие на муравьев, рыскающих по дому. Просто положите их на место их появления.

Домашний спрей от муравьев

Чтобы избавиться от муравьев, не обязательно покупать специальные средства в магазине. Существуют домашние средства, которые не менее эффективны.

Черный перец — отличное средство для борьбы с этими насекомыми. Добавьте 5 столовых ложек специи в воду, перемешайте и перелейте в бутылку с распылителем. Теперь вам остается только опрыскать места, где появляются насекомые.

Если у вас нет под рукой перца, аналогичный эффект даст распыление уксуса . Смешайте его с водой и распылите в местах, где бродят муравьи.