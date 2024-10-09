Нобелевскую премию-2024 по химии вручили за "дизайн белков" и решение проблемы, с которой не могли справиться 50 лет

Опубликовано: 09.10.2024 13:58 , Обновлено: 09.10.2024

Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук объявил лауреатов престижной премии в области химии. Ими стали Дэвид Бейкер — «за вычислительный дизайн белков», а также Демис Хассабис и Джон Джампер из дочерней компании Google за то, что сумели решить полувековую проблему — «предсказать структуры белков».

Организаторы Нобелевской премии объяснили, что белки обычно состоят из 20 различных аминокислот, которые можно охарактеризовать как “строительные блоки жизни”. В 2003 году Дэвиду Бейкеру удалось использовать эти блоки для создания нового белка, непохожего ни на один другой. С тех пор его исследовательская группа создавала одно “творческое белковое творение” за другим, включая те, которые можно использовать в качестве фармацевтических препаратов, вакцин, наноматериалов и крошечных сенсоров.

Второе открытие касается прогнозирования структуры белка. В них аминокислоты связаны друг с другом в длинные цепочки, которые сворачиваются, образуя трёхмерную структуру, а та, в свою очередь, имеет решающее значение для функционирования белка. С 1970-х годов исследователи пытались предсказать структуру белка на основе аминокислотных последовательностей, но это было чрезвычайно сложно. Однако четыре года назад произошёл “ошеломляющий прорыв”, подчеркнули в Нобелевском комитете.

Так, в 2020 году Демис Хассабис и Джон Джампер создали модель искусственного интеллекта для решения полувековой проблемы — предсказания сложных структур белков. Их разработка под названием AlphaFold2 смогла предсказать структуру практически всех 200 миллионов белков, которые идентифицировали исследователи. Она в том числе помогает лучше понимать устойчивость к антибиотикам и создавать изображения ферментов, которые могут разлагать пластик.

“Жизнь не могла бы существовать без белков. То, что мы теперь можем предсказывать структуру белков и создавать наши собственные белки, приносит человечеству величайшую пользу”, — подчеркнули в Нобелевском комитете Шведской королевской академии наук.

[info_b]Премия подразумевает денежное вознаграждение в размере 11 миллионов шведских крон (1 миллион долларов) из наследства, оставленного её создателем, шведским изобретателем Альфредом Нобелем. В 2024 году её решили разделить — по 500 тысяч долларов Бейкеру и 500 — Хассабису и Джамперу.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук объявил победителей престижной премии в области физики. Ими стали американец Джон Хопфилд и британско-канадский учёный Джеффри Хинтон за открытия в области искусственных нейросетей и использование их для машинного обучения.

Нобелевскую премию-2024 по физике присудили за открытия в области нейросетей, которые «могут выйти из-под контроля»

Кроме того, в понедельник в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. В этом году её вручили дуэту американских учёных — Виктору Эмбросу и Гэри Равкану за открытие микроРНК и исследование их роли в пост-транскрипционной регуляции экспрессии генов.

Нобелевку-2024 по медицине вручили за микроРНК, сулящие перспективные лекарства от рака