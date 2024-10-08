Нобелевскую премию-2024 по физике присудили за открытия в области нейросетей, которые "могут выйти из-под контроля"

Опубликовано: 08.10.2024 14:15 , Обновлено: 08.10.2024

Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук объявил победителей престижной премии в области физики. Ими стали американец Джон Хопфилд и британско-канадский учёный Джеффри Хинтон за открытия в области искусственных нейросетей и использование их для машинного обучения.

Организаторы Нобелевской премии отметили, что лауреаты 2024 года использовали инструменты из физики для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения.

Так, учёный из США Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных. А Джеффри Хинтон, в свою очередь, изобрёл метод, который может автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять идентификацию определённых элементов на изображениях.

[info_b]Премия по физике подразумевает денежное вознаграждение в размере 11 миллионов шведских крон (1 миллион долларов) из наследства, оставленного её создателем, шведским изобретателем Альфредом Нобелем. Лауреаты приглашаются на церемонию вручения наград 10 декабря, в годовщину смерти учёного.[/info_b]

Эллен Мунс, член Нобелевского комитета Шведской королевской академии наук, отметила, что лауреаты использовали “фундаментальные концепции” статистической физики для создания искусственных нейросетей, которые функционируют как ассоциативная память и находят закономерности в “больших массивах данных”, передало международное информагентство Associated Press.

Она добавила, что такие сети используются для проведения исследований в области физики и, более того, они уже «стали частью нашей повседневной жизни”, например, в распознавании лиц и переводе с одного языка на другой. Вместе с тем Мунс подчеркнула и обратную сторону искусственного интеллекта, заявив, что современные технологии “вызывают опасения по поводу нашего будущего”.

“Хотя машинное обучение имеет огромные преимущества, его быстрое развитие также вызывает опасения по поводу нашего будущего. Коллективно люди несут ответственность за безопасное и этичное использование этой новой технологии на благо человечества”, — отметила член Нобелевского комитета Шведской королевской академии наук.

Один из лауреатов, британско-канадский учёный Джеффри Хинтон, впрочем, разделяет эти опасения. Мужчина даже уволился с должности в Google, чтобы открыто говорить об опасностях технологии, которую помог создать. Комментируя новость о вручении Нобелевской премии, он сказал, что “был шокирован оказанной честью”.

“Я ошеломлён. Я понятия не имел, что это произойдёт”, — ответил он, когда с ним связался Нобелевский комитет по телефону. При этом Хинтон добавил, что продолжает беспокоиться “о ряде возможных плохих последствий” своей работы по машинному обучению, “особенно об угрозе выхода этих вещей из-под контроля”, но всё равно сделал бы это снова.

[info_b]Всего с 1901 по 2023 год присудили 117 Нобелевских премий по физике. Самым молодым лауреатом в этой области стал австралиец Уильям Лоренс Брэгг, получивший награду в возрасте 25 лет в 1915 году. Самому пожилому лауреату, американскому физику Артуру Эшкину, на момент награждения в 2018 году было 96 лет. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. В этом году её вручили дуэту американских учёных — Виктору Эмбросу и Гэри Равкану за открытие микроРНК и исследование их роли в пост-транскрипционной регуляции экспрессии генов.

Нобелевку-2024 по медицине вручили за микроРНК, сулящие перспективные лекарства от рака