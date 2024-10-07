Нобелевку-2024 по медицине вручили за микроРНК, сулящие перспективные лекарства от рака

Опубликовано: 07.10.2024 14:28 , Обновлено: 08.10.2024

В понедельник, 7 октября, в шведской столице Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. В этом году её вручили дуэту американских учёных - Виктору Эмбросу и Гэри Равкану за открытие микроРНК и исследование их роли в пост-транскрипционной регуляции экспрессии генов.

Вручением премии по медицине и физиологии Нобелевская ассамблея Каролинского института открыла так называемую нобелевскую неделю. На протяжении пяти дней будут последовательно называть лауреатов этого года по физике, химии, литературе и мира. А через неделю, 14 октября, планируется объявить лауреата премии по экономике, которую учредили в память о самом Альфреде Нобеле. В своё время он завещал собственное состояние, чтобы учредить эти научные премии, которые со временем стали для учёных всего мира высшим знаком признания научных заслуг.

Что касается сегодняшних лауреатов, то их открытие в Нобелевской ассамблее назвали “принципиально важным” для понимания того, как развиваются и функционируют организмы.

[info_b]Открытые американскими учёными микроРНК — это особый класс коротких молекул рибонуклеиновой кислоты, которые, наряду с другими молекулами, определяют активность генов в организме. Учёные считают, что именно от микроРНК зависит, проявит ли активность тот или иной ген в определённых клетках организма.[/info_b]

Как заявляют сами авторы открытия, способность микроРНК изменять работу генов на клеточном уровне открывают исследователям в области медицины перспективы создания новых способов лечения онкологических заболеваний.

По словам доктора Клэр Флетчер, преподавателя молекулярной онкологии в Имперском колледже Лондона, которую процитировало агентство АР, микроРНК могут быть полезны сразу в двух сферах медицины:

разработке лекарств для лечения различных заболеваний, в том числе, рака,

использовании в качестве биомаркеров.

“Если взять для примера рак, то у нас будет определенный ген, работающий сверх нормы, он может мутировать и работать на пределе возможностей. Мы можем взять микроРНК, которая, как мы знаем, изменяет активность этого гена, и доставить эту конкретную микроРНК в раковые клетки, чтобы остановить действие этого мутировавшего гена”, - пояснила принцип использования микроРНК в лечении онкологии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре в Массачусестком технологическом институте (США) состоялась официальная церемония вручения Шнобелевской премии, которую также называют “Антинобелевкой”. В этом году лауреатами премии стали авторы исследований, которые подарили миру, например, знания о том, что млекопитающие способны дышать через анус, черви — опьянеть, а у растений есть своё подобие “зрения”.

Пьяные черви, голубиные ракеты и животные, дышащие через анус. В США вручили Шнобелевскую премию — 2024