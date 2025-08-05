Полуостров Камчатка после землетрясения сдвинулся на 2 метра

Опубликовано: 05.08.2025 11:18 , Обновлено: 12.08.2025

Полуостров Камчатка сместился почти на два метра в юго-восточном направлении после мощного землетрясения 30 июля. К такому выводу пришли учёные Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН после анализа геодинамических наблюдений.

«Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток», — говорится в сообщении исследователей.

Максимальные смещения они зафиксировали в южной части полуострова. Учёные отметили, что сдвиг на два метра сопоставим с горизонтальными смещениями, которые наблюдались в Японии после землетрясения в Тохоку в 2011 году.

Город Петропавловск-Камчатский, по их словам, сместился «несколько скромнее».

Сильнейшее землетрясение за 70 лет

Землетрясение у берегов Камчатки, произошедшее 30 июля, стало самым мощным в регионе с 1952 года. Специалисты Камчатского филиала ЕГС РАН определили его итоговую магнитуду в 8,7-8,8.

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Подземные толчки ощущались около семи минут. Местные жители сообщали, что в домах падали вещи и техника, а здания и автомобили «ходили ходуном». В результате сейсмособытия частично обрушился фасад неработающего детского сада, а также зафиксированы повреждения других объектов.

После основного удара последовала серия афтершоков. Землетрясение также вызвало угрозу цунами на Курильских островах и в ряде стран Тихоокеанского региона. Кроме того, проснулся вулкан, спавший сотни лет.

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