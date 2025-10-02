На внесолнечном космическом объекте Atlas обнаружили необычные металлы

Опубликовано: 02.10.2025 14:56 , Обновлено: 02.10.2025

Учёные заметили, что таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетающий через нашу Солнечную систему, выбрасывает необычные металлы, что противоречит правилам кометного движения. Новые наблюдения были проведены с помощью "Очень большого телескопа" в Чили.

Такие межзвездные кометы, как 3I/ATLAS, предоставляют редкую возможность изучить химический состав комет за пределами нашей Солнечной системы.

[inf] Очень большой телескоп (VLT) - это астрономическая установка, эксплуатируемая с 1998 года Европейской южной обсерваторией, расположенная на Серро-Параналь в пустыне Атакама на севере Чили. Он состоит из четырех отдельных телескопов, каждый из которых оснащен основным зеркалом диаметром 8,2 метра. [/inf]

Учёных удивило соотношение никеля и железа, которое сильно отличается от всего, что можно наблюдать в кометах в Солнечной системе.

Астрономов обнаруживали никель на протяжении всего полета 3I/ATLAS, в то время как железо появлялось только тогда, когда комета приблищилась к Солнцу. При нормальных условиях кометы, находящиеся на таких расстояниях, слишком холодны, чтобы испарить минералы, содержащие эти тяжелые металлы, утверждт учёные.

“Это крайне озадачивает”, - написали авторы исследования, отметив, что неравномерное соотношение никеля и железа бросает вызов существующим моделям образования и активности комет.

В новой научной работе учёные предположили несколько механизмов, объясняющих появление металлов, включая перегрев крошечных зерен, богатых никелем, или сублимацию необычных соединений, называемых карбонилами.

Ранее Telegraf.news писал, что физик-теоретик Ави Лёб из Гарвардского университета предложил отправить короткое послание из шести слов к загадочному межзвёздному объекту, который уже к этому Рождеству сблизится с Землёй на максимальное расстояние. Учёные назвал это “мерой предосторожности”, поскольку не исключает возможности искусственного, а не естественного происхождения объекта.

Ученый из Гарварда предложил отправить послание из 6 слов к межзвёздному объекту, несущемуся к Земле

Напомним, что в среду, 2 июля, астрономы официально объявили об открытии межзвёздного объекта, пролетающего через нашу Солнечную систему. Это всего лишь третий из когда-либо обнаруженных подобных объектов, хотя ученые подозревают, что многие другие могут остаться незамеченными.

В Солнечную систему прибыл межзвёздный объект — NASA