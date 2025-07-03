В Солнечную систему прибыл межзвёздный объект - NASA

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Опубликовано: 03.07.2025 11:19 , Обновлено: 03.07.2025

В среду, 2 июля, астрономы официально объявили об открытии межзвёздного объекта, пролетающего через нашу Солнечную систему. Это всего лишь третий из когда-либо обнаруженных подобных объектов, хотя ученые подозревают, что многие другие могут остаться незамеченными.

Американский астроном Дэвид Рэнкин написал в своих социальных сетях, что объект был впервые обнаружен во вторник в ходе финансируемого Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) исследования ATLAS на Гавайях.

Межзвёздный “бродяга”, получивший в Центре малых планет Международного астрономического союза наименование 3I/Atlas, вероятно, является крупнейшим из обнаруженных до сих пор объектов. Тем не менее, по словам Ричарда Мойссла, главы отдела планетарной обороны Европейского космического агентства, он не представляет угрозы для Земли.

“Он пролетит глубоко через Солнечную систему, пройдя прямо внутри орбиты Марса, но не заденет нашу соседнюю планету”, - заверил специалист.

Что такое эти межзвёздные объекты?

[info_b] Межзвёздный объект — это небесное тело, которое не связано гравитационно ни с одной звездой и перемещается в межзвёздном пространстве, не принадлежа какой-либо планетной системе. На это указывают их скорость и траектория движения. К межзвёздным объектам могут относить кометы, астероиды и более экзотические объекты, такие как фрагменты планет или межзвёздной пыльи.

По мнению учёных, такие объекты образуются в других звёздных системах и выбрасываются в межзвёздное пространство из-за гравитационных взаимодействий (например, при сближении с планетами-гигантами или в результате катастрофических событий).

На сегодняшний день известны лишь два крупных межзвёздных объекта:

1I/ʻОумуамуа (2017) – первый обнаруженный межзвёздный объект, имеющий необычную сигарообразную форму и признаки кометной активности.

2I/Борисов (2019) – первая подтверждённая межзвёздная комета с классическим хвостом.[/info_b]

Новый межзвёздный объект учёные квалифицировали как комету , состоящую главным образом изо льда и летящую со скоростью более 60 километров в секунду. Объект в настоящее время имеет ширину около 10-20 километров .

По словам Мойссла, на звёздном небе комета будет становиться ярче по мере приближения к Солнцу. По мнению учёных, уже к концу октября и вплоть до следующего года за ней можно будет наблюдать с Земли , правда, в телескоп. Сейчас увидеть объект можно только с помощью мощного телескопа и только из Южного полушария.

Траектория движения кометы 3I/Atlas

Почему это важно?

Марк Норрис, астроном из британского Университета центрального Ланкашира в комментарии агентству AFP рассказал, что новый объект, по-видимому, “движется значительно быстрее”, чем два других аналогичных объекта, которые были обнаружены ранее. По его словам, в настоящее время объект находится примерно на расстоянии от Юпитера от Земли.

Согласно расчётам учёных, как рассказал Норрис, в любой момент времени через Солнечную систему может пролетать до 10 000 межзвездных объектов, но большинство из них будут гораздо меньше недавно обнаруженного объекта. В вопросе изучения таких объектов учёные возлагают большие надежды на недавно открытую обсерваторию имени Веры К. Рубин в Чили вскоре. Исследователи рассчитывают, что обсерватория позволит им ежемесячно обнаруживать этих тусклых межзвездных гостей.

Как пояснил Мойссл, это необходимо учёным для того, чтобы изучить объекты дальнего космоса. Изучение таких объектов помогает астрофизикам понять процессы формирования планетных систем за пределами Солнечной системы и изучить состав вещества в других звёздных системах.

Например, если бы учёные обнаружили на таком объекте предшественников жизни, таких как аминокислоты, это дало бы им “гораздо больше уверенности в том, что условия для жизни существуют в других звездных системах”, пояснил Норрис.