Ученый из Гарварда предложил отправить послание из 6 слов к межзвёздному объекту, несущемуся к Земле

Опубликовано: 15.08.2025 16:28 , Обновлено: 15.08.2025

Физик-теоретик Ави Лёб из Гарвардского университета предложил отправить короткое послание из шести слов к загадочному межзвёздному объекту, который уже к этому Рождеству сблизится с Землёй на максимальное расстояние. Учёные назвал это "мерой предосторожности", поскольку не исключает возможности искусственного, а не естественного происхождения объекта.

Речь об объекте под названием 3I/ATLAS. Это всего лишь третий межзвёздный объект, пролетающий через Солнечную систему, в истории современной астрофизики, поэтому с момента его обнаружения в июле 2025 года к нему приковано пристальное внимание учёных.

Ави Лёб открыто заявил о необходимости детального изучения объекта, поскольку считает, что объект, скорее всего, является искусственным, а не естественным космическим объектом и может нести на себе инопланетные технологии.

[inf]Абрахам “Ави” Лёб — израильский и американский физик-теоретик, работающий в области астрофизики и космологии. Является профессором естественных наук в Гарвардском университете, где с 2007 года возглавляет Институт теории и вычислений при Центре астрофизики. В 2018 году учёный выдвинул гипотезу об инопланетных космических кораблях, бороздящих просторы Солнечной системы. В качестве примера приводил другой межзвёздный объект - Оумуамуа.[/inf]

В качестве доказательств своей теории об искусственном происхождении межзвёздных объектов Лёб приводит тот факт, что у них видимого “хвоста”, характерного для комет.

В новом интервью британскому изданию DailyMail Лёб высказал мнение о том, что человечеству стоит отправить на объект 3I/ATLAS “дружеское послание” - “на всякий случай”, пока до максимального сближения с объектом остаётся достаточно много времени. По расчётам астрофизиков, 3I/ATLAS должен достичь своей ближайшей точки к Солнечной системе 29 октября 2025 года, но, по мнению Лёба, объект может с легкостью добраться до нашей родной планеты, потратив на путешествие менее нескольких месяцев.

Среди наиболее провокационных теорий Лёба было предположение, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем-носителем, выпускающим небольшие зонды для перехвата Земли. По мнению учёного, если существует вероятность того, что объект действительно содержит инопланетную жизнь,“не помешает произвести дружелюбное первое впечатление”.

Для этого он предложил использовать луч света, чтобы отправить короткое послание следующего содержания: “Привет, добро пожаловать в наш район. Мир!”

Лёб также объяснил, как установление общения с инопланетным видом может стать первым шагом к более длительным отношениям. По словам Лёба, если нам удастся установить связь с объектом, потребуется “разработать общий язык для общения”. Несмотря на то, что с этим по объективным причинам могут возникнуть сложности, полное отсутствие общения как такового учёный считает более рискованным. По его словам, это может “спровоцировать транзакционную реакцию на неоднозначные действия без понимания основной цели или смысла этих действий”.

Впрочем, далеко не все учёные разделают мнение Лёба об искусственном происхождении 3I/ATLAS. Так, Крис Линтотт, астроном из Оксфордского университета, отверг эту теорию, назвав её “абсурдом на пустом месте” и “оскорблением для увлекательной работы, которая ведется по пониманию этого объекта”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что межзвёздный «бродяга», получивший в Центре малых планет Международного астрономического союза наименование 3I/Atlas, вероятно, является крупнейшим из обнаруженных до сих пор объектов. Тем не менее, по мнению большинства учёных, он не представляет угрозы для Земли.

В Солнечную систему прибыл межзвёздный объект — NASA