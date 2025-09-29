Минский планетарий показал видео ярчайшего огненного шара над Солигорском. Что это было?

🎥 Видео

Опубликовано: 29.09.2025 09:15 , Обновлено: 29.09.2025

В официальном Telegram-канале минского планетария 28 сентября выложили видео ярчайшего огненного шара, который пронёсся над белорусским Полесьем в ночь на 22 сентября 2025 года. Специалисты не только поделились кадрами, снятыми тремя камерами Белорусской метеорной сети, но и объяснили их природу.

Как пояснили белорусские специалисты, речь об очередном супер-болиде. Его яркость, по расчётам специалистов, была близка к яркости полной Луны, поэтому его могли наблюдать не только белорусы, но и жители соседних стран.

“Он пролетел практически над Солигорском в северном направлении. В момент пролёта местность ярко осветилась, а небо приобрело голубой цвет”, - прокомментировали полученные кадры эксперты.

Поскольку пролёт супер-болида попал в объектив сразу трёх камер Белорусской метеорной сети, учёным удалось определить его точную траекторию в атмосфере и космическую орбиту исходного метеороида: космическое тело вошло в атмосферу на скорости 29,5 км/с, загорелось на высоте около 94 км и резко погасло на высоте 57 км.

После изучения его спектра учёные пришли к выводу, что это был редкий железный метеороид. По мнению учёных, он без остатком сгорел в атмосфере.

«Было необычно» — Камера авто сняла на видео яркий болид над Минском

Ранее Telegraf.news рассказывал, что суперболиды - не такое уж редкое явление, но снять его на камеру всё равно считается большой удачей. Так, в мае прошлого года членам Минского Астроклуба также удалось поймать на видео пролёт суперболида над белорусской столицей, а уже в декабре запечатлеть редкий момент случайно удалось автомобилисту на подъезде к Минску - траектория движения космического тела оказалась аккурат в объективе камеры видеорегистратора.

Астрономы-любители сняли на видео «ослепительно яркий» суперболид над Минском