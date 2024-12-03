«Было необычно» - Камера авто сняла на видео яркий болид над Минском

🎥 Видео

Опубликовано: 03.12.2024 10:54 , Обновлено: 03.12.2024

Белорусский автомобилист поделился в TikTok видео яркого болида, пролетевшего над Минском 1 декабря 2024 года. Запечатлеть редкий момент удалось случайно - траектория движения космического тела оказалась аккурат в объективе камеры видеорегистратора.

Видео у себя в аккаунте выложил пользователь под ником _michal_111. Точные координаты мужчина не назвал, пояснив, что в тот момент двигался на подъезде к Минску со стороны Гомеля, “не доезжая примерно километров 5-10 до кольцевой”.

Автор ролика ошибочно назвал снятый им объект метеоритом, однако, речь, вероятнее всего, идёт о метеоре или болиде.

[info_b]Метеорами специалисты называют относительно небольшие твёрдые небесные тела, которые сгорают в атмосфере. В отличие от них метеориты полностью в атмосфере не сгорают, а достигают поверхности планеты, что не может остаться незамеченным учёным.

Болидом же называют яркий метеор с заметными угловыми размерами, масса которого может колебаться от сотен грамм до десятков тонн, который врывается в земную атмосферу на скорости от 11 до 73 км/с и сгорает, давая хорошо заметную невооружённым взглядом вспышку. Впрочем, международный астрономический союз официального определения понятия «болид» не даёт.[/info_b]

Впрочем, большинству зрителей, судя по комментариям, не так уж и важно, как по-научному называется увиденное космическое явление.

“Да, это было необычно”, - резюмировал один из комментаторов.

Ранее Telegraf.news рассказал о суперболиде, который удалось поймать на видео членам Минского Астроклуба в ночь на 1 мая этого года. По расчётам специалистов, в атмосферу Земли метеороид вошёл где-то над северо-восточной частью Украины. Однако, в силу высокой яркости суперболид смогли наблюдать и даже снять на камеру и в соседних Беларуси и Белгородской области России.

Астрономы-любители сняли на видео «ослепительно яркий» суперболид над Минском