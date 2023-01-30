Марсоход NASA отправил ученым селфи

Опубликовано: 30.01.2023 11:29 , Обновлено: 30.01.2023

Марсоход NASA Perseverance («Настойчивость») сделал на «красной планете» селфи и отправил на Землю ученым.

Снимки созданы камерой WATSON (широкоугольный топографический датчик для операций и инженерии) на конце робота-манипулятора марсохода 20 января 2023 года.

После того, как кадры «дошли» на Землю, эксперты собрали из 56 отдельных кадров один.

Как сообщили в NASA, на 682-й день пребывания на Марсе Perseverance закончил работу по сбору 10 пробирок с образцами грунта красной планеты. Он оставил их в кратере Язера. На Землю пробирки должна доставить следующая миссия.

Кстати, ранее NASA сделало снимок поверхности Марса и обнаружило на ней «морду медведя».

Ранее Телеграф писал, что зеленая комета C/2022 E3 (ZTF), которую не видели со времен каменного века, приблизится к Земле уже 1-2 февраля. Люди смогут наблюдать за ней без специального оборудования.