Лукашенко приказал развивать в Беларуси искусственный интеллект и назвал ответственных чиновников

Опубликовано: 01.04.2025 14:50 , Обновлено: 01.04.2025

Президент Александр Лукашенко 1 апреля утвердил приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси на ближайшие 5 лет. В числе прочего он потребовал от белорусских учёных и разработчиков развивать в стране искусственный интеллект и цифровые технологии и назвал тех чиновников, которые должны будут отвечать за реализацию госпрограммы инновационного развития в 2026-2030 годах.

О подписании Указа №135, которым утверждена программа на 2026-2030 годы, сообщили в Администрации президента. Там обозначили наиболее перспективные и востребованные для государства направления, которые, по мнению властей, позволят Беларуси в среднесрочной перспективе “обеспечить актуальные результаты” в наукоемких и высокотехнологичных секторах экономики, а также даст стране “конкурентные преимущества” и “технологическую безопасность”. Среди них в президентской администрации назвали следующие:

цифровые технологии,

искусственный интеллект,

инновационные технологии в промышленности,

биологические и медицинские технологии,

инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности,

научное и научно-техническое обеспечение безопасности человека, общества и государства.

В подписанном президентом документе указано, что реализовывать в первую очередь планируют те проекты, которые имеют “сквозной” и межотраслевой характер, а их реализация, по мнению авторов проекта, “существенно повлияет на развитие нескольких отраслей экономики и социальной сферы”.

Государственные программы научных исследований, научно-технические программы, а также госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2026-2030 годы пообещали сформировать и утвердить “в соответствии с приоритетами”, а роль руководителей государственных заказчиков программ - усилить.

В частности, на этих руководителей Лукашенко своим указом возложил персональную ответственность за:

эффективное использование средств, выделенных на проекты,

своевременное выполнение заданий,

достижение запланированных результатов.

В Администрации президента заявили, что новый документ призван консолидировать научный, образовательный и производственный потенциал страны и одновременно с этим сконцентрировать материальные и интеллектуальные ресурсы на реализации тех задач и направлений, которые власти посчитают “наиболее значимыми для обеспечения технологического суверенитета страны”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года появилась информация о том, что в Беларуси стартовала разработка проекта модельного закона об искусственном интеллекте (ИИ) для стран СНГ. Ключевой проблемой на первом этапе для белорусских учёных, по их собственному признанию, оказалось отсутствие общепринятого определения самого понятия «искусственный интеллект». Об этом недавно сообщил генеральный директор Объединённого института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов.

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