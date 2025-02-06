Опубликовано: 06.02.2025 14:26 , Обновлено: 06.02.2025

Белорусские учёные начали активную работу над проектом модельного закона «Об искусственном интеллекте» для стран СНГ. Ключевой проблемой на данном этапе оказалось отсутствие общепринятого определения самого понятия «искусственный интеллект». Об этом сообщил генеральный директор Объединённого института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов.

«Определения искусственного интеллекта пока нет. Мы сейчас пытаемся ввести этот понятийный аппарат», — заявил Кругликов.

[info_b]Согласно Оксфордскому словарю английского языка, искусственный интеллект (ИИ) — это теория и разработка компьютерных систем, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта.[/info_b]

Учёный отметил, что каждая страна имеет своё видение развития ИИ, и сейчас документ, разрабатываемый белорусскими специалистами, «проходит уже четвёртую итерацию». Планируется, что в 2025 году готовый проект закона будет передан в межпарламентскую ассоциацию СНГ.

Кругликов подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта проникли во все сферы деятельности, а ежедневное появление новых стартапов потребовало их быстрого внедрения, что связано с финансовыми рисками. Поэтому, по его словам, для дальнейшего развития ИИ необходим государственный регулятор, законодательная база и стратегия развития, которые появятся в Беларуси в ближайшее время.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что на днях разработку этого закона анонсировал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Головченко заявил о разработке в Беларуси закона об искусственном интеллекте