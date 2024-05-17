Учёные показали, как выглядело лицо "самого богатого человека в истории". О ком речь?

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Опубликовано: 17.05.2024 12:10 , Обновлено: 17.05.2024

Австралийские учёные с помощью технологий воссоздали лицо «самого богатого человека в мировой истории». Известно, что 3400 лет назад в Египте ему поклонялись как Богу.

Аменхотеп III, более известный как дед Тутанхамона, считался для египетского народа живым богом, но, несмотря на всю его мощь, новые изображения показывают, что он мог быть очень невысоким, полным и лысеющим человеком.

Лицо одного из самых богатых людей мира Аменхотепа III по данным технологии научного моделирования. Фото: Pen News

Исследователи использовали данные черепа его мумии для настройки модели, а также учли имеющуюся информацию и знания о Древнем Египте, чтобы воссоздать его черты.

Легендарный фараон был описан археологами как «один из самых богатых людей, когда-либо живших», причем большая часть его богатства возникла благодаря его правлению. Аменхотеп провёл Египет через период беспрецедентного процветания и международного могущества в 1386 году до нашей эры и в народе получил прозвище “Великолепный”.

Одним из самых ярких признаков его известности в Египте является то, что по всей территории некогда принадлежавшего ему королевства осталось множество статуй. Их было обнаружено в разы больше, чем у любого другого фараона. Но, несмотря на статуи, до этой поры попыток точно реконструировать его внешний облик ещё не было.

Археолог Майкл Хабихт из Университета Флиндерс в Австралии сказал, что, несмотря на то, что его лицо и тело были растиражированы по всему Египту, в реконструкции он выглядел совсем иначе.

«Это спокойное лицо человека, который пропагандировал мир и жил во времена величайшего экономического процветания. Он вполне мог быть одним из самых богатых людей, когда-либо живших на свете, по крайней мере, в свою эпоху», - рассказал учёный.

Исследования, проведенные в 1970-х годах, описали Аменхотепа III как тучного, больного и малоподвижного человека, который был почти лысым и в последние годы жизни страдал от проблем с зубами. Также стало известно, что фараон на самом деле был очень невысоким человеком.

«Хотя он был одним из поистине великих царей Египта, рост его тела составляет около 156 см, что делает его одним из самых маленьких царей, которых мы знаем по сохранившимся мумия. Этот довольно небольшой рост тела не отражается в искусстве – в произведениях искусства он славится своими гигантскими статуями», - рассказали исследователи.

Процесс реконструкции начался с цифрового воссоздания черепа с использованием изображений и данных обнаруженной мумии. Затем они добавили все дополнительные данные от других живых доноров, чтобы определить вероятное положение и размеры носа, ушей, глаз и губ короля.

Впервые Аменхотеп III взошел на трон, когда ему было всего 12 лет. Он стал новатором в сфере “работы с обществом”. Народ узнавал новости о дворце через королевские сводки новостей, высеченные в камне.

Известно, что египетский правитель был “бабником” и умер в возрасте от 40 до 50 лет.

Ранее Telegraf.news писал о том, что британские учёные из Кембриджского университета и Университета Ливерпуля наглядно показали, как выглядели люди, жившие на Земле 75 тыс. лет назад. Собрав по кусочкам череп скелета неандертальца, найденного археологами в пещере Шанидар, в 500 милях к северу от иракской столицы Багдада, им удалось реконструировать женское лицо.

Британские учёные воссоздали лицо женщины, жившей 75 тыс. лет назад. Вот как она выглядела