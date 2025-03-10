Опубликовано: 10.03.2025 08:11 , Обновлено: 10.03.2025

Заместитель генерального директора по геологии Научно-практического центра (НПЦ) по геологии Василий Колб заявил, что в Беларуси есть залежи редкоземельных металлов, но об их промышленной добыче говорить пока рано.

Об этом он сказал в эфире гостелеканала СТВ.

Тема редкоземельных металлов стала особенно актуальной в последнее время. Как пояснил эксперт, эти металлы (а их более 60) обладают уникальными свойствами, которые востребованы во многих отраслях: от авиастроения и космоса до производства беспилотников, машин и химической промышленности.

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«В Беларуси есть ряд редкоземельных металлов, а также редкоземельных элементов. Они были выявлены в советское время. Есть и молибден, тулий, — сообщил Василий Колб. — Эти элементы и металлы залегают, по нашим меркам, на достаточно большой глубине, 200-250 метров. Но говорить о промышленных масштабах мы пока не можем».

По словам геолога, чтобы начать добычу, нужно провести комплекс геологоразведочных работ: определить точные глубины залегания, подсчитать запасы, а главное — разработать технологию извлечения, опыта в которой у Беларуси нет.

«Однозначно нам придётся изучать мировые технологии, обращаться к профильным институтам Российской Федерации, а потом уже будем смотреть, экономически вообще рентабельно, целесообразно ли дальше проводить детально работы и потом уже говорить о вопросах извлечения, добычи» — отметил специалист.

Эксперт также прокомментировал информацию, что в 2021 году в районе Гомеля и Добруша было обнаружено повышенное содержание около 15 элементов, включая германий, тулий, серебро и золото.

«Продолжаем [исследовать], да. Это работы глубинного картирования. Скважины у нас где-то в районе 700-900 метров, пока мы определяем конкретный участок для его перспективы, где в какой точке у нас наиболее большие содержания тех или иных металлов либо элементов. Тогда можно говорить о целесообразности более детальных работ», — пояснил он.

Колб сравнил геологические условия Беларуси и Украины.

«Территория Украины проще [в геологическом плане], чем у нас, — констатировал он. — Южная часть нашей территории — белорусское Полесье — это погруженная часть. Украинская часть приподнята. И многие полезные ископаемые Украины находятся выше, чем наши. Соответственно, экономика добычи там с плюсом, у нас где-то малоэффективна либо пока нецелесообразна».

Нефть в Беларуси тоже ищут

Коснулся эксперт и темы поиска нефти в Беларуси, отметив, что «каждый год выявляются новые запасы нефти, которые ставятся на государственный баланс и переводятся в разряд промышленных». В конце прошлого года специалисты начали изучение новой территории — Оршанской впадины в Витебской области — на предмет наличия углеводородов.

Помимо этого геологи занимаются разведкой и других полезных ископаемых. Среди важных для экономики — мел для цемента и пески для стекольного производства. Несколько лет назад разведали базальты — сырьё для строительства. Ранее его полностью импортировали из Украины.

Колб резюмировал, что геология на месте не стоит и учёные должны изучать не только поверхность территории, но и «заглянуть в недра, на глубину».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Минприроды Беларуси рассказали о том, где ещё в Беларуси собрались искать редкоземельные металлы.

Глава Минприроды назвал 3 района в Беларуси, где собрались искать редкоземельные металлы