Глава Минприроды назвал 3 района в Беларуси, где собрались искать редкоземельные металлы

Опубликовано: 05.03.2025 20:05 , Обновлено: 11.03.2025

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк назвал три района в стране, где специалисты решили поискать редкоземельные элементы и металлы. По словам главы Минприроды, его руководство вместе с представителями Научно-производственного центра по геологии и Белорусского государственного геологического центра провели "мозговой штурм", чтобы предложить конкретные места.

“Определенные перспективы выявления указанных элементов и металлов мы связываем с породами кристаллического фундамента в границах Житковичского района Гомельской области, а также Щучинского и Гродненского районов Гродненской области”, - [link href=“https://t.me/minpriroda_belarus/7723” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировали [/link] Масляка в Telegram-канале профильного министерства.

Фото: Минприроды Беларуси

По словам чиновника, сейчас специалисты изучают имеющийся геологический материал для определения состава и объема необходимых работ. Еще глава Минприроды сообщил, что ведомство готовит госпрограмму «Недра» на 2026 - 2030 годы.

Фото: Минприроды Беларуси

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Редкоземельные элементы — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

Они необходимы для производства магнитов, используемых в электромобилях, мобильных телефонах и другой электронике. Эти ресурсы считаются стратегическими, так как их заменители пока отсутствуют.

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Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта поручил Минприроды искать в стране редкоземельные металлы. “Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее”, - сказал глава государства на формировании нового состава правительства.

«Говорят, что у нас есть» — Лукашенко поручил правительству искать редкоземельные металлы и майнить криптовалюту