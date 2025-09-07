Глава НАН РБ назвал направления кроме машинного зрения, где белорусские учёные "выстрелят" в ближайшие годы

Опубликовано: 07.09.2025 09:02 , Обновлено: 07.09.2025

Глава Национальной академии наук Беларуси (НАН РБ), бывший глава Гродненско области, а до этого министр здравоохранения, Владимир Караник заявил в субботу, 6 сентября, что в его учреждении готовятся "выстрелить" по определенным направлениям научной деятельности.

По словам председателя президиума НАН РБ, белорусские учёные активно работают над разработкой машинного зрения и искусственного интеллекта. Владимир Караник не стал вдаваться в подробности, что конкретно разрабатывают исследователи Академии, но пообещал результаты в ближайшие годы.

Также, по его словам, в НАН РБ работают над биотехнологиями, новыми материалы, оптикой и лазерами, которые “входят в список направлений, которые «выстрелят» в ближайшие несколько лет”.

При этом, по его словам, “порядка 29% исследователей в Национальной академии наук Беларуси - молодые ученые”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Академии наук часто говорят о планах и рассказывают, что в будущем сделают.

Однако недавно в одном из институтов НАН РБ сообщили, что создание собственной белорусской языковой модели, аналога ChatGPT, уже необходимо, но для этого требуется решить проблему с вычислительными ресурсами. Об этом заявил гендиректор Объединённого института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов.

Когда появится белорусский ChatGPT? В НАН рассказали, что для этого уже есть, а чего нет

А в июле руководитель центра инновационной и инвестиционной политики Института экономики НАН Беларуси Елена Преснякова на пресс-конференции в Минске заявила, что про планы совместной лунной миссии Беларуси и Китая не забыли.

Декларация о совместной работе по освоению луны была подписана Академией наук Беларуси и Китайской национальной космической администрацией ещё в 2023 году.

«Уверены, что все получится» — В НАН РБ рассказали, что слышно про совместную лунную программу Беларуси и Китая