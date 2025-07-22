"Уверены, что все получится" - В НАН РБ рассказали, что слышно про совместную лунную программу Беларуси и Китая

Опубликовано: 22.07.2025 18:57 , Обновлено: 22.07.2025

Руководитель центра инновационной и инвестиционной политики Института экономики НАН Беларуси Елена Преснякова на пресс-конференции в Минске заявила, что про планы совместной лунной миссии Беларуси и Китая не забыли.

Декларация о совместной работе по освоению луны была подписана Академией наук Беларуси и Китайской национальной космической администрацией ещё в 2023 году.

“Разработана дорожная карта по реализации совместного лунного проекта. В настоящее время документы находятся на согласовании, но уверена, что все получится”, - рассказала Елена Преснякова, что изменилось за последние два года.

Напомним, что речь идёт об участии Беларуси в проекте Международной научной лунной станции (ILRS). Согласно заявленным планам, станцию хотели построить в период с 2031 по 2035 годы. Однако глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал новые сроки, освоение Луны стартует только после 2036 года. Базовая модель лунной станции должна быть завершена к 2028 году.

Изначально проект был основан Китаем и Россией. Позднее к нему присоединились Венесуэла, а также Азербайджан, Беларусь, ОАЭ, Пакистан, ЮАР, Азиатско-Тихоокеанская организация по космическому сотрудничеству, швейцарская компания Nano-SPACE.