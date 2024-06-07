Запущенный с третьей попытки космический корабль Boeing успешно добрался до МКС

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Опубликовано: 07.06.2024 11:47 , Обновлено: 07.06.2024

В четверг, 6 июня, первый пилотируемый космический корабль Starliner, запущенный американской компанией Boeing лишь с третьей попытки, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Время от старта до стыковки составило порядка 26 часов - стыковка затянулась из-за технических неполадок ракеты.

Как сообщили в NASA, состыковаться с МКС по графику кораблю компании Boeing не удалось из-за проблем, возникших в реактивной системе управления - у аппарата отказало сразу 5 из 28 двигателей ориентации. Предположительно, это произошло из-за утечки гелия, на котором работают двигатели. Однако, за час специалистам удалось возобновить работу четырех из отказавших двигателей и предпринять попытку пристыковаться к МКС, что им успешно удалось.

На борту корабля находились опытные американские астронавты NASA - Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Для Уилмора это уже третий полёт в космос, для Уильямс - второй. На официальной страничке NASA в соцсети X показали видео тёплого приёма автронавтов на борту МКС.

Планируется, что Уилмор и Уильямс проведут на МКС восемь дней, после чего всё на том же Starliner вернутся на Землю, совершив мягкую посадку на военном полигоне армии США White Sands. В отличие от стандартных космических миссий на МКС, главной задачей экипажа Starliner является не проведение каких-то конкретных научных опытов и экспериментов на борту космический станции, а общая проверка способности космического корабля доставлять экипажи к МКС и безопасно возвращать их на Землю.

Если первый испытательный пилотируемый полет завершится успешно, компания Boeing сможет претендовать на сертификацию своего корабля Starliner и организовывать регулярные коммерческие полеты на Международную космическую станцию.

Ранее Telegraf.news сообщил, что компания Boeing со своим Starliner решительно настроена конкурировать с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска за большую часть прибыльных контрактов NASA. Запуск Starliner не стали откладывать даже несмотря на предупреждения подрядчиков NASA о возможной катастрофе.

Boeing решил запустить ракету с астронавтами, несмотря на предупреждения о «катастрофе»