Boeing решил запустить ракету с астронавтами, несмотря на предупреждения о "катастрофе"

Опубликовано: 31.05.2024 19:41 , Обновлено: 31.05.2024

Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner пообещали произвести в субботу 1 июня, несмотря на предупреждения подрядчиков NASA о возможной катастрофе.

«Как партнеры NASA и как эксперты по клапанам, мы настоятельно призываем их не предпринимать попытки второго запуска из-за риска катастрофы, которая может произойти на стартовой площадке», — заявил подрядчик NASA и президент ValveTech Эрин Фавилл в своём пресс-релизе от 8 мая.

Он заявил, что “жужжащий звук” о котором заявляли в СМИ люди проходящие мимо Starliner за несколько минут до запуск может указывать на негерметичный клапан, который “прошел свой жизненный цикл”.

Эксперт призывал NASA усилить контроль за безопасностью Starliner, прежде чем с астронавтами и людьми на земле “произойдет что-то катастрофическое”.

В то же время Фавилл уточнил, что не выступал за приостановку проекта Boeing, который являются неотъемлемой частью Программы коммерческих экипажей NASA (CCP), а всего лишь добивался более “тщательной проверке безопасности перед запуском”.

Напомним, что предыдущая попытка была сорвана из-за протекающего клапана на одном из его кислородных баллонов.

Boeing тестировал свой CST-100 Starliner с 2011 года и постоянно сталкивался с неполадками. Так, во время его первого в истории беспилотного полета к космической станции МКС в декабре 2019 года обнаружилась ошибка бортовых часов, которая помешала состыковаться с космической станцией.

К своей первой пилотируемой миссии Starliner привлекла двух астронавтов NASA, которые являются бывшими лётчиками-испытателями ВМФ.

Долгожданный и спорный космический проект Boeing вызывает много опасений в связи с повышенным вниманием к более наземной коммерческой деятельности компании. В частности, бывший инженер по качеству Boeing Сэма Салехпура достаточно критично высказывался о качестве гражданских пассажирских самолётов.

«Несмотря на то, что представители Boeing публично заявляют, в Boeing нет культуры безопасности», — заявил Салехпур следователям Сената во время открытых слушаний в апреле 2024 года.

Многие модели пассажирских самолетов Boeing столкнулись с вылетами дверных заглушек, возгоранием двигателей в воздухе и двумя смертельными авариями, в результате которых погибло 346 человек.

Тем не менее компания Boeing со своим Starliner решительно настроена конкурировать с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска за большую часть прибыльных контрактов NASA.

Ранее Telegraf.news писал о том, что испытания двигателя Raptor 2 привели к сильному взрыву на заводе SpaceX в Макгрегоре. Компания пока никак не прокомментировала инцидент, но вряд ли это повлияет на предстоящий четвертый испытательный запуск мегаракеты Starship, считают эксперты.

На заводе SpaceX произошел взрыв