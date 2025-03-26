Частное солнечное затмение произойдёт 29 марта. Во сколько смотреть белорусам?

Опубликовано: 26.03.2025 15:22 , Обновлено: 26.03.2025

Любители астрономии в Беларуси смогут наблюдать частичное солнечное затмение уже в эту субботу, 29 марта. Луна пройдёт между Землёй и Солнцем, но закроет лишь небольшую часть солнечного диска для наблюдателей в нашей стране. Явление можно будет увидеть днём по всей территории Беларуси, условия для наблюдения будут немного отличаться в зависимости от региона.

Напомним, солнечное затмение — это астрономическое явление, которое происходит, когда Луна оказывается точно между Землёй и Солнцем, отбрасывая тень на нашу планету. Если Луна закрывает Солнце полностью, затмение называют полным. Если же закрыта только часть диска — частичным, как и будет 29 марта.

Для наблюдателей в Беларуси это затмение будет неглубоким. Максимальная фаза (процент закрытия диаметра Солнца Луной) составит чуть более 8%. Самое заметное затмение смогут увидеть жители Гродненской и Брестской областей, а наименее заметное — жители Гомельской и Могилёвской областей.

Вот примерное расписание события для областных центров:

Брест : Начало — 13:57, Максимум (5,03% диска закрыто) — 14:31, Окончание — 15:05. Общая продолжительность около 1 ч 8 мин.

: Начало — 13:57, Максимум (5,03% диска закрыто) — 14:31, Окончание — 15:05. Общая продолжительность около 1 ч 8 мин. Витебск : Начало — 14:08, Максимум (4,96%) — 14:41, Окончание — 15:14. Общая продолжительность около 1 ч 6 мин.

: Начало — 14:08, Максимум (4,96%) — 14:41, Окончание — 15:14. Общая продолжительность около 1 ч 6 мин. Гомель : Начало — 14:19, Максимум (1,17%) — 14:41, Окончание — 15:01. Общая продолжительность около 42 мин.

: Начало — 14:19, Максимум (1,17%) — 14:41, Окончание — 15:01. Общая продолжительность около 42 мин. Гродно : Начало — 13:55, Максимум (7,14%) — 14:33, Окончание — 15:10. Общая продолжительность около 1 ч 15 мин.

: Начало — 13:55, Максимум (7,14%) — 14:33, Окончание — 15:10. Общая продолжительность около 1 ч 15 мин. Минск : Начало — 14:04, Максимум (4,80%) — 14:37, Окончание — 15:10. Общая продолжительность около 1 ч 6 мин.

: Начало — 14:04, Максимум (4,80%) — 14:37, Окончание — 15:10. Общая продолжительность около 1 ч 6 мин. Могилёв : Начало — 14:12, Максимум (3,13%) — 14:41, Окончание — 15:09. Общая продолжительность около 57 мин.

Среди белорусов наиболее явно (8,09%) затмение, согласно данным портала Time and Date, должны увидеть жители деревни Мартинковичи Браславского района.

Это частное солнечное затмение будет видимо во многих регионах Северного полушария: на северо-востоке Северной Америки, в Гренландии, Исландии, большей части Европы и на северо-западе Африки. Максимальная фаза (около 94% покрытия) придётся на точку в районе канадского полуострова Лабрадор. Беларусь находится на краю зоны видимости этого затмения, поэтому Луна закроет лишь небольшой «кусочек» Солнца.

При такой малой фазе затмения, как ожидается в Беларуси, заметить его невооружённым глазом будет сложно. Скорее всего, не будет заметно и существенного потемнения неба. Однако через специальные средства защиты можно будет увидеть, как от солнечного диска «откушен» небольшой кусочек.

Это первое солнечное затмение на планете в 2025 году. Следующее частное солнечное затмение ожидается 21 сентября 2025 года, но его точно не будет видно с территории Беларуси. Однако в ночь с 6 на 7 сентября белорусы смогут наблюдать полное лунное затмение.

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