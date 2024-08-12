"Безумные кошатницы" существуют? Учёные выяснили, чем отличаются владельцы кошек и собак
Австралийские психологи Джессика Олива и Лия Мишель Бейнс решили исследовать вопрос личностных различий владельцев собак и кошек и нашли подтверждение стереотипу о "безумных кошатницах".
В ходе исследования учёные опросили и проинтервьюировали более 320 австралийцев, которые владели либо кошками, либо собаками, либо вовсе не владели никакими животными.
Участникам, у которых были оба вида домашних животных, было предложено самостоятельно выбрать категорию «владелец собаки» или «владелец кошки» в зависимости от того, с каким животным они были наиболее близки или проводили больше всего времени (60 процентов выбрали собак).
У всех участников исследования измерили черты личности, включая экстраверсию, доброжелательность, открытость, добросовестность, невротизм и устойчивость.
Результаты показали, что владельцы собак имеют более высокий уровень психологической устойчивости, в то время как владельцы кошек — более высокий уровень невротизма.
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«Вопреки нашим ожиданиям, никаких других различий в характерах между владельцами домашних животных обнаружено не было», — сообщили в авторы исследования в журнале Anthrozoos.
Более того, оказалось, что женщины, у которых есть кошки, показали более высокий уровень невротизма, чем мужчины-владельцы кошек. Это подтвердило существующий в обществе стереотип о «безумных кошатницах».
Тем не менее и мужчины, и женщины, владеющие кошками, склонны к невротизму больше, чем владельцы собак.
Хотя причину явления точно установить и не получилось. Исследователи предположили, что более интровертные или невротичные могут иметь генетическую склонность к тому, чтобы заводить кошек, в то время как более выносливые люди заводят собак.
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«Имеются доказательства, подтверждающие идею о том, что гены определяют принадлежность к определенному виду», — сказал доктор Олива.
С другой стороны, исследователи отметили, что практика содержания кошки может сделать людей более невротичными по сравнению с опытом тех, кто содержит собак.
Например, поскольку собаки любят прогулки, их наличие может повысить вероятность того, что владельцу придётся чаще выходить из дома. что приведёт к большему социальному взаимодействию и снижению невротизма.
Кошки же, напротив, не нуждаются в подобной заботе, а значит, их владельцы меньше гуляют и взаимодействуют с обществом, предположили исследователи.
По словам доктора Оливы, они не пытались специально исследовать феномен «безумной кошатницы», однако их выводы подтвердили его существование.
«Люди, которые держат собак, могут легче «приходить в себя» после стрессовых ситуаций. И наоборот, люди, которым нравится держать кошек, могут быть более восприимчивы к негативным последствиям стресса», - рассказали авторы исследования.
Авторы отметили, что неясно, делает ли наличие кошки людей невротичными либо просто невротические люди более склонны приобретать кошек.
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