Белорусские ученые придумали, как защитить деревья от дорожной соли. И еще от стресса

Опубликовано: 29.02.2024 17:32 , Обновлено: 29.02.2024

Ведущий научный сотрудник лаборатории иммунитета и биотехнологии растений ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси» Владимир Шуканов сообщил sb.by, что он и его команда создали препарат, который поможет защитить деревья в городской черте от повреждающего воздействия солей. Ученый заверил, что эта защитная новация не только безвредна, но еще и полезна для растений. И привел примеры.

Как работает препарат

Ученый рассказал, что перед сотрудниками лаборатории была поставлена задачей создать препарат, который предохранял бы крону деревьев от солевых смесей. Особенно во время уборки улиц и проезжей части, когда «солевой туман» поднимается в высоту до 15 метров, поражая молодые побеги.

«Мы создали препарат, содержащий полимеризирующую пленку, в состав которой входят регуляторы роста и биологически активные соединения. Во время обработки при температуре от +5 пленка покрывает побеги, тем самым защищая растение от попадающих на него песчано-солевых частиц», – объяснил действие новинки ведущий научный сотрудник.

По его словам, препарат наносится единожды и «работает» всю зиму, а к весне пленка сама собой сходит. Однако на этом действие препарата не заканчивается, добавил ученый:

«Физиологически активные соединения, входящие в состав препарата, проникают в ткани побегов и активно стимулируют обменные процессы растения. Так мы увеличиваем стрессоустойчивость растений и дополнительно получаем защиту от повреждающего воздействия солей, которые попали через корневую систему».

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Почему именно на крону?

На вопрос, почему спасение было направлено не на корневую систему, а на крону, Шуканов ответил так:

«Защитить корни можно, лишь укрыв их специальным покрывалом. К слову, такой путь опробовали несколько лет назад в российском Тамбове. Но ежегодно укрывать каждое дерево, а потом снимать защитную конструкцию – это временные, человеческие и финансовые затраты».

«Как самочувствие?»

Дерево – не человек, ответить на вопрос о самочувствии не может. Поэтому ученые решили провести «измерение количественных показателей фотосинтетической активности, оценить протекания внутриклеточных окислительных процессов и индекса жизненного состояния». Полученные результаты, по словам Шуканова, оказались вполне обнадеживающими:

«Когда мы сравнили обработанные нашими смесями и необработанные придорожные растения, то выяснили, что эти показатели в первом случае улучшены до 25 процентов!».

К слову, по информации ученого, более устойчивы к агрессивному воздействию технических солей взрослые растения. Молодые, особенно в первые три года после посадки, нуждаются в усиленной защите. Если говорить о видах, лучше себя на посыпанных техническими смесями улицах города чувствуют ясени, клены и акации, а вот каштаны с нагрузкой не справляются и уже к июлю зачастую сбрасывают листву.

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