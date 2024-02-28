"Без бинокля на километры вперёд видно" - Белорусы пожаловались на "бардак" в лесу

🎥 Видео

Опубликовано: 28.02.2024 16:32 , Обновлено: 28.02.2024

Видео белорусского блогера под ником ventasvs взбудоражило белорусский сегмент социальной сети TikTok. На нём мужчина показал, как вырубают лес в одном из регионов Беларуси. Под видео, которое уже набрало больше 137 тыс. просмотров, зрители в комментариях заявили, что подобную картину можно наблюдать по всей стране.

На кадрах мужчина показал вырубку леса по обе стороны от гравийной дороги - в одной стороны аккуратно уложены спиленные сосны, подготовленные к транспортировке, с другой - деревянное ограждение практически в человеческий рост. Точную локацию блогер не указал, ответив лишь что на видео - Пружанский район Брестской области.

“А где лес? Это же дом для диких животных. Не зря они выходят на дороги”, - задался вопросом один из зрителей в комментариях.

“Я так понимаю что скоро у нас из зверей будут только суслики… Степь да степь широкая”, - отметил другой.

И хотя пользователей соцсети такая “нещадная вырубка” леса возмутила, однако, удивила не то чтобы сильно: многие признались, что “такая же картина” наблюдается и в их регионах. В комментариях фигурировали такие города, как Полоцк, Вилейка, Жодино, Шарковщина, Витебск, Брест, Чернавчицы и другие.

Кто-то жаловался на то, что “в лес не зайти” из-за бурелома, кто-то - что “порезали техникой все дороги так, что теперь нет проезда никакому транспорту”, кто-то на то, что “скоро везде вместо леса будет пустыня”, кто-то - что лес “стоит только вдоль дорог, а дальше одни пустоши”.

“На Витебщине ещё хуже, лесу конца и края не было, сейчас без бинокля на километры вперёд видно”, - посетовал один из зрителей.

Впрочем, некоторые пользователи предположили, что на видео - последствия урагана, которые прошлым летом были частым явлением по всей Беларуси. Теперь же, по мнению некоторых, лесхозы приводят бурелом в порядов - убирают поваленные деревья, чтобы сохранить древесину, а не дать ей сгнить, и вывозят на реализацию.

Кроме того, некоторые зрители заявили, что в их регионах там, где вырезают деревья, “тут же садят новые”. Впрочем, на это скептически настроенные комментаторы отметили, что было бы здорово, чтобы “оно с такой скоростью росло, как его вырезают”, но это, увы не так.

Что говорят в Минлесхозе?

Отметим, что воспроизводству лесов в Минлесхозе Беларуси пообещали уделять приоритетное внимание. Так, 16 февраля 2024 года, на заседание областной коллегии ведомства в Гродненском ГПЛХО генеральный директор областного объединения Михаил Игнатик, отчитался, что в 2023 году только местные выполнили лесовосстановление и лесоразведение на площади около 3,5 тыс. гектаров. Установленный на год план, таким образом, перевыполнили почти на 10%.

Ранее глава Минлесхоза Александр Кулик, в свою очередь, заявил, что за прошлый год мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению по всей стране были проведены на площади 36 тыс. гектаров. Перевыполнение от заданий Государственной программы “Белорусский лес” глава ведомства оценил в 3-13%, в зависимости от региона и конкретного мероприятия.