Фекалии, прах и фигурки LEGO. Какие 7 вещей люди оставили в космосе?

Опубликовано: 07.05.2024 10:02 , Обновлено: 07.05.2024

За 7 десятилетий, которые прошли с момента полёта Гагарина в космос, человечество отправило по линии Кармана огромное количество предметов и вещей. Не всё из этого вернулось на землю.

Сейчас просторы космоса бороздит немало инородных предметов. Что-то осталось во время выхода в открытый космос, некоторые предметы выпустили в качестве символических жестов, а кое-что намеренно выбросили по логистическим причинам.

1. Человеческие фекалии

Когда мчишься в космос каждый грамм на счету, поэтому от лишнего веса избавляются как могут.

Во время шести миссий Аполлона, приземлившихся на Луну, астронавты наполнили 96 сумок . Всякий раз, когда астронавты выходили из своих космических кораблей для так называемых «выходов в открытый космос», они вытаскивали свой мусор и оставляли его на поверхности. Некоторые ученые даже задумались, смогут ли микробы в их отходах выжить в таких условиях?

Человеческие фекалии - это не единственная вещь, покинутая там человеком. Также там остались два гамака, пять американских флагов и множество отработанного оборудования. Все это лежит нетронутым и ожидает, вероятно, инопланетных археологов будущего.

2 . Звуки из человеческой жизни — Golden Records

Где-то на темных окраинах Солнечной системы «Вояджер-1» и «Вояджер-2» несут во Вселенную сущность человечества. На каждом космическом корабле имеется позолоченная граммофонная пластинка, на которой записаны виды и звуки с Земли. Это было попыткой астронома Карла Сагана “передать небольшой кусочек нашей жизни и культуры всем инопланетянам”, которые могут на него наткнуться.

По словам представителей NASA, своеобразные “капсулы времени” содержат множество разных звуков. Среди них записи плача младенцев, звуки разбивающихся о берег волн, музыка разных артистов, таких, например, как Моцарт и Чак Берри, а также приветствия людей на 55 языках. Также в капсулах содержатся 155 изображений, документирующих все: от городского движения и кормящих матерей до диаграмм дрейфа континентов.

Зонды «Вояджер» пролетели мимо Плутона более 30 лет назад, но пройдет еще 40 000 лет, прежде чем они достигнут ближайшей планетной системы. Сам Саган отметил, что они, возможно, никогда не будут перехвачены другой разумной цивилизацией, но по его мнению «запуск этой бутылки в космический океан говорит что-то очень обнадеживающее о жизни на этой планете».

3 . “Лунный музей”

«Золотые пластинки» — не единственное свидетельство творчества человека в космосе. Так, на Луне, уже состоялась первая “выставка” американских художников, которая известна, как “Лунный музей”. Керамическая пластина размером с большой палец с выгравированными рисунками Энди Уорхола и пяти других выдающихся художников той эпохи была тайно переправлена ​​на Луну на борту «Аполлона-12». Она осталась на поверхности земного спутника.

Американский скульптор Форрест «Фрости» Майерс работал с учеными из Bell Laboratories над созданием около 20 экземпляров таких плиток и убедил одного из инженеров «тайно прикрепить» одну из них к опоре космического корабля. Остальные экземпляры скульптор раздал людям, принимавшим участие в проекте.

Рисунки, изображённые на плитке абстрактны, один из них похож на фигурку мыши, а Уорхол предоставил свои инициалы в виде «грубого фаллического ракетного корабля».

4 . LEGO в космосе

В течение последних восьми лет по самой большой планете нашей солнечной системы кружит странная дань уважения: три фигурки LEGO, представляющие римского бога Юпитера (чьим греческим эквивалентом является Зевс), его жену Юнону и итальянского астронома Галилео Галилея.

Они совершили поездку на борту космического корабля «Юнона», который начал вращаться вокруг Юпитера в июле 2016 года в рамках давнего партнерства NASA с компанией по производству строительных блоков. Когда миссия стартовала в 2011 году, главный исследователь Скотт Болтон выразил надежду, что игрушки «повысят осведомленность детей о космической программе и заинтересуют их».

Трио — два мифологических персонажа и учёный почти мифологического масштаба — проведут ещё один год на орбите, прежде чем в 2025 году будут намеренно погружены в атмосферу газового гиганта.

5 . Прах создателя “Звёздного пути”

После серии неудачных попыток, часть праха создателя «Звездного пути» Джина Родденберри наконец достигла космоса.

Это было не первое приключение его бренных останков за пределами этого мира. Через год после его смерти в 1991 году, а затем еще раз в 1997 году часть его праха была вывезена на орбиту, но в первом случае она была возвращена на Землю, а во втором распалась в атмосфере.

К началу 2000-х годов уже разрабатывались планы отправить кремированное тело Родденберри в глубокий космос, откуда оно никогда не вернется. Но они осуществились только в январе 2024 года, когда часть его праха (вместе с прахом актера «Звездного пути» Джеймса Духана) ушла за пределы системы Земля-Луна в неизвестность — звезды, покоящиеся среди звезд.

6 . Мячи для гольфа

Программа «Аполлон» не была исключительно бизнесом. Когда Алан Шепард высадился на Луне в 1971 году, он увидел безграничное, хотя и неухоженное поле для гольфа. В свободное время он смастерил импровизированную дубинку из настоящей шестигранной головки и инструмента для сбора образцов. Момент с игрой в гольф попал на одну из видеозаписей , сделанной членами экспедиции.

Из своего неуклюжего скафандра Шепард отправил два мяча, оставив крошечные ямки на обширном ландшафте кратеров.

«У меня больше грязи, чем мяча», — заметил он после первого броска. Похоже, астронавт верил, что второй, в отсутствие гравитации, отправится в такое путешествие, какое еще не испытывал ни один мяч для гольфа: «Мили, мили и мили», — сказал он на видео.

Однако в 2021 году специалист по визуализации определил, что мячи пролетели почти 22 и 36 метров соответственно. Какими бы ни были заслуги Шепарда как астронавта, он не был Тайгером Вудсом.

7 . Плавающий шпатель

В 2006 году во время выхода в открытый космос за пределами шаттла «Дискавери» британско-американский астронавт Пирс Селлерс тестировал новый метод ремонта теплозащитных экранов корабля. Чтобы размазать защитную слизь, он использовал стандартную кухонную лопатку.

Когда он вернулся на корабль, там было все, кроме одного предмета. Хотя плавучий мусор может представлять угрозу безопасности или повредить дорогие спутники, эта авария, похоже, была незначительной.

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