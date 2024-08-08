NASA попросило всех покинуть города на время прохождения метеорного потока "Персеиды"

Опубликовано: 08.08.2024 11:50 , Обновлено: 08.08.2024

В космическом агентстве NASA призвали население покинуть города во время метеорного потока Персеиды, пик которого придется на 11-12 августа 2024 года.

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Персеиды — это метеорный поток, который ежегодно появляется в августе в созвездии Персея. Он образуется, когда Земля проходит через облако пылевых частиц, выброшенных кометой Свифта — Таттла. Мелкие частицы, размером с песчинку, сгорают в атмосфере, создавая эффект «звёздного дождя». Интенсивность потока постепенно увеличивается, достигает максимума, а затем снова снижается.

Количество метеоров может достигать 60 в час.

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Так как пик активности Персеиды наступит совсем скоро, в NASA начали отвечать на вопросы о том, как увидеть как можно больше “падающих звезд”. Главный совет такой: выбирайтесь за город и ищите темное сельское небо.

“Выбирайтесь из города! Постарайтесь добраться до самого темного места, которое только сможете. Чем темнее будет там, где вы находитесь, тем больше метеоров вы увидите на небе”, - призвало космическое агентство.

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Когда и как наблюдать за метеорным потоком Персеиды белорусам?

Метеорный поток Персеиды длится с 14 июля по 1 сентября 2024 года, но пик его придется на ночь с воскресенья, 11 августа, на понедельник, 12 августа.

Хотя вы, возможно, уже видели несколько Персеид, именно в эту ночь нужно быть готовым к большему количеству метеоров.

По данным Star Walk, в этом году нас ожидают хорошие условия для наблюдения Персеид. В это время Луна будет в фазе первой четверти.

“К счастью, около полуночи полумесяц исчезнет за горизонтом, поэтому во второй половине ночи небо будет темным”, — отметили специалисты.

Лучший совет — смотрите на небо с момента захода Луны (или около того) до рассвета. Но делайте перерывы - сложно смотреть на ночное небо дольше 30 минут.

[info_b]При этом избегайте смотреть на мобильный телефон или любой другой белый свет, который помешает вашему ночному зрению.[/info_b]

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