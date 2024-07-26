Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе потенциальные останки жизни - "Большой сюрприз"

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Опубликовано: 26.07.2024 08:26 , Обновлено: 26.07.2024

Марсоход Perseverance (по русски "Настойчивость") обнаружил на Марсе камень в форме наконечника стрелы, содержащую химические признаки и структуры, которые могли образоваться в результате жизнедеятельности микроорганизмов миллиарды лет назад. В NASA пока не дают гарантий, что это приведет к крупнейшему открытию в истории человечества.

Однако внутри камня, который ученые прозвали “Водопадом Чейава” (Cheyava Falls), приборы Perseverance обнаружили органические соединения, которые являются предшественниками химии жизни в том виде, в каком мы ее знаем. По всей длине скалы проходят прожилки сульфата кальция — минеральные отложения, свидетельствующие о том, что когда-то тут протекала вода, также необходимая для жизни. Сам валун размером примерно 1 на 0,6 метра и в основном красноватого цвета.

[inf]“Водопад Чейава” расположен на краю древней марсианской долины реки Неретва шириной 400 метров, которая называется Долина Неретвы. Ученые подозревают, что это русло появилось давным-давно из-за того, что вода хлынула в кратер Езеро.[/inf]

Марсоход также обнаружил десятки “пятен леопарда” размером в миллиметр, каждое из которых содержит железо и фосфат, подобные тем, что есть на Земле, и которые точно появились в результате жизнедеятельности микробов.

“Эти пятна - большой сюрприз, - заявил Дэвид Фланнери, астробиолог и член научной группы Perseverance из Квинслендского технологического университета в Австралии. - На Земле подобные особенности горных пород часто ассоциируются с окаменелостями микробов, живущих в недрах”.

“Мы никогда раньше не видели такие три объекта на Марсе вместе”, - намекнула на уникальность открытия Морган Кейбл, ученый из команды Perseverance, в видеоролике, опубликованном НАСА на YouTube сегодня 25 июля.

Похожие на пятна леопардa вкрапления особенно заинтересовали ученых. Изображение было получено инструментом WATSON на марсоходе НАСА Perseverance 18 июля.

Однако, теоретически, обнаруженные образования были результатом геологической деятельности, а не жизни. Например, сульфат кальция мог попасть в породу при очень высоких температурах, возможно, во время извержения вулкана неподалеку. Однако, по словам ученых, вопрос о том, могли ли такие небиологические химические реакции привести к появлению наблюдаемых пятен с черными кольцами, остается открытым. Если другого объяснения не будет найдено, то вероятно изучаемый камень содержит окаменелые марсианские микроорганизмы.