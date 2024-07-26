Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе потенциальные останки жизни - "Большой сюрприз"
Марсоход Perseverance (по русски "Настойчивость") обнаружил на Марсе камень в форме наконечника стрелы, содержащую химические признаки и структуры, которые могли образоваться в результате жизнедеятельности микроорганизмов миллиарды лет назад. В NASA пока не дают гарантий, что это приведет к крупнейшему открытию в истории человечества.
Однако внутри камня, который ученые прозвали “Водопадом Чейава” (Cheyava Falls), приборы Perseverance обнаружили органические соединения, которые являются предшественниками химии жизни в том виде, в каком мы ее знаем. По всей длине скалы проходят прожилки сульфата кальция — минеральные отложения, свидетельствующие о том, что когда-то тут протекала вода, также необходимая для жизни. Сам валун размером примерно 1 на 0,6 метра и в основном красноватого цвета.
[inf]“Водопад Чейава” расположен на краю древней марсианской долины реки Неретва шириной 400 метров, которая называется Долина Неретвы. Ученые подозревают, что это русло появилось давным-давно из-за того, что вода хлынула в кратер Езеро.[/inf]
Марсоход также обнаружил десятки “пятен леопарда” размером в миллиметр, каждое из которых содержит железо и фосфат, подобные тем, что есть на Земле, и которые точно появились в результате жизнедеятельности микробов.
“Эти пятна - большой сюрприз, - заявил Дэвид Фланнери, астробиолог и член научной группы Perseverance из Квинслендского технологического университета в Австралии. - На Земле подобные особенности горных пород часто ассоциируются с окаменелостями микробов, живущих в недрах”.
“Мы никогда раньше не видели такие три объекта на Марсе вместе”, - намекнула на уникальность открытия Морган Кейбл, ученый из команды Perseverance, в видеоролике, опубликованном НАСА на YouTube сегодня 25 июля.
Однако, теоретически, обнаруженные образования были результатом геологической деятельности, а не жизни. Например, сульфат кальция мог попасть в породу при очень высоких температурах, возможно, во время извержения вулкана неподалеку. Однако, по словам ученых, вопрос о том, могли ли такие небиологические химические реакции привести к появлению наблюдаемых пятен с черными кольцами, остается открытым. Если другого объяснения не будет найдено, то вероятно изучаемый камень содержит окаменелые марсианские микроорганизмы.