Над церковью в Германии заметили «дырявое» облако. Новое знамение?

📷 Фото

Опубликовано: 07.11.2022 11:05 , Обновлено: 06.11.2022

В соцсетях появилась фотография необычного атмосферного явления, замеченного в Германии. Его еще называют «облаком в облаке» или «дырявым» облаком.

Как утверждают в Сети, фото сделали в Мангейме на западе Германии.

На снимке — пасмурное небо с одной необычной деталью. Огромная круглая дыра образовалась в центре облаков прямо над церковной башней.

«Это знаки в небе, которые мы не можем прочитать», — написал один из пользователей в комментариях.

Впрочем, это не единичное явление. У него даже есть свое собственное название — кавум.

Кавум означает «облако в облаке». Как оно возникает?

Для этого нужно, чтобы высококучевые, стратокумулусные или циррокумулусные облака были сильно охлаждены. Их температура должна быть до минус 30 градусов. В атмосфере не должно быть быстрого движения воздуха и ядер конденсации, на которых капли могли бы осесть и замерзнуть. Когда такие условия прерываются, например, самолетом, возникает кавум.

Переохлажденные капли воды немедленно начинают замерзать, образуя кристаллы льда. Под действием гравитации они начинают падать, но не достигают поверхности земли, так как испаряются при высоких температурах. Затем в облаках образуется отверстие. В нем, в свою очередь, образуется циррозовое облако.

А при благоприятных условиях одновременно может наблюдаться переливчатость облаков.

Кавум — это просто сокращенное название. Оно меняется в зависимости от того, в каком облаке образовался просвет. Иногда он даже может звучать как Altocumulus stratiformis perlucidus translucidus cavum.

Кстати, пользователи в комментариях к фото начали присылать свои снимки явления:

Ранее Телеграф писал, что в соцсетях появилось видео странного черного кольца, которое заметили в небе над Вьетнамом. Пользователи соцсетей назвали его «жутким». А кто-то также назвал это очередным знамением.

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А вот в Таиланде сняли приятные радужные переливчатые облака. Пользователи поделились множеством фото и видео, а также интересными и веселыми теориями, что это может быть.

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