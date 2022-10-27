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Опубликовано: 27.10.2022 11:48 , Обновлено: 27.10.2022

В Таиланде заметили необычное явление — радужные переливчатые облака. Пользователи поделились множеством фото и видео, а также интересными и веселыми теориями, что это может быть.

Так, явление сняли на пляже курортного города Патонг на западном побережье острова Пхукет (юго-запад Таиланда).

https://twitter.com/buitengebieden/status/1585362368460361729?t=F0LehvR8PaE3Ru3IRQf2Sw&s=19

Пользователи решили поделиться версиями, из-за чего облака окрасились в цвета радуги.

Кто-то предположил, что это эксперименты по управлению солнцем.

«Я видел достаточно аниме, чтобы знать, что там происходит крутая драка», — написал еще один пользователь.

https://twitter.com/SoloFlow786/status/1585364225878552576

«Похоже на гоночную трассу Mario Cart», — отметил третий.

Четвертый вообще пошутил: «Я видел этот фильм ?» и прикрепил видео страшного явления.

https://twitter.com/copyl3ft/status/1585363249167749125

Ну и самое милое: один человек просто поделился в ответ таким фото:

На самом деле, радужные облака — довольно редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета, пишет Еarth-chronicles. Обычно эти цвета пастельные, бледные, но при определенных условиях могут быть и очень яркими.[/info_b]

Вот еще несколько примеров явления:

https://twitter.com/STAND_4_PEACE_/status/1585368886551412736

Ранее Телеграф писал, что НАСА показало снимок Юпитера, на котором видна (слева) тень от спутника Ганимеда, отбрасываемая на планету.

«Во время своего 40-го близкого пролета мимо Юпитера космический аппарат «Юнона» 25 февраля 2022 года увидел, как Ганимед отбрасывает на планету большое темное пятно. Камера JunoCam сделала это изображение с очень близкого расстояния от Юпитера, из-за чего тень Ганимеда кажется особенно большой», — рассказали в НАСА.

В НАСА показали затмение на Юпитере