В небе над Вьетнамом заметили «портал в ад»

🎥 Видео

Опубликовано: 01.11.2022 13:50 , Обновлено: 01.11.2022

В соцсетях распространяют видео странного черного кольца, которое заметили в небе над Вьетнамом. Это явление очень похоже на портал в ад.

https://twitter.com/Raw_News1st/status/1586755068782600195

Пользователи соцсетей назвали его «жутким». А кто-то считает, что это очередное знамение.

Другие предположили, что это может быть черное кольцо из дыма, которое ранее уже наблюдали жители Пакистана, Англии и Канады.

Ранее Телеграф писал, что в Таиланде заметили необычное явление — радужные переливчатые облака. Пользователи поделились множеством фото и видео, а также интересными и веселыми теориями, что это может быть.

В Таиланде сняли «неземные» радужные облака — Эксперименты по управлению солнцем?