«На очереди вертолет?» – Белорус сделал корабль из льда и реально поплыл

Опубликовано: 23.01.2024 15:54 , Обновлено: 10.07.2024

Минский скульптор Иван Карпицкий, получивший широкую известность изготовлением произведений «ледяного искусства», на сей раз изваял не просто монументальную скульптуру, а настоящий рабочий механизм. Он построил изо льда корабль, который мало того, что держится на плаву, так еще и способен плыть под управлением. Что люди написали на его странице в соцсети?

Ходовые возможности ледяного корабля мастер продемонстрировал, лично став за штурвал. Подробности изготовления не описал, но, как видим, установил два гребных колеса, которые каким-то образом приходят в движение и позволяют судну плыть. И штурвал, вероятно, тоже действующий. Отдельно впечатлила подсветка.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C2XxoBeNkdZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Карпицкий иван (@ivan_karpitski) [/link]

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C2W55uCtgru/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Карпицкий иван (@ivan_karpitski) [/link]

Комментарии под видео оказались, конечно, самые восторженные.

«Невероятно! Молодец! Грандиозно!»

Какая красота! Вы – Мастер с большой буквы!»

«Тысячу чертей, как я был не прав, когда говорил, что “не удивлюсь, если он поплывет” (написал человек, который, вероятно, отслеживал процесс изготовления корабля).

Практичные:

«Вот бы заморозить – чтоб и весной, и летом…»

Критичные:

«Ты либо безумец, либо гений. Это две крайности одной и той же сущности (этот коммент автор скульптуры отметил лайком)»

Заказные:

«На очереди вертолет? Прилетит к нам волшебник…»

И ответ немногословного Ивана Карпицкого:

«С каждым разом все сложнее удивлять».

Раньше скульптор Карпицкий изготавливал избушку с камином, мальчика-музыканта, скрипку, сказочных героев, высокий маяк и другое. Вот здесь мы написали про его героев мультфильма «Маша и медведь»:

Белорус слепил из снега героев мультфильма «Маша и Медведь»

А здесь – про 9-метровый маяк:

Белорус слепил из снега 9-метровый маяк. Сколько времени потратил?