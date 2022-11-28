Белорус слепил из снега героев мультфильма «Маша и Медведь»

🎥 Видео

Опубликовано: 28.11.2022 11:51 , Обновлено: 10.07.2024

Белорус Иван Карпицкий опубликовал в соцсетях фото и видео целой композиции из снега по мультфильму «Маша и Медведь», чем удивил и восхитил своих подписчиков.

Иван построил избу с печкой, девочку Машу и Медведя. Последний получился в высоту почти 2 метра.

Видео можно посмотреть по ссылке.

[info_b]«Маша и Медведь» — российский мультипликационный сериал, созданный анимационной студией «Анимаккорд», ориентированный на общую аудиторию. Показ начался 7 января 2009 года. Мультфильм создан при помощи трехмерной графики. Транслируется на телевизионных каналах «Карусель», «Мульт», «Супер» и других.[/info_b]

А в прошлом году мужчина удивил белорусов ледяной скрипкой, которую установили в центре Молодечно.

Как писали СМИ, Иван Карпицкий родился в Молодечно, закончил ПТУ-21 по специальности «плиточник-облицовщик». Он жил и работал в Минске.

Ранее Телеграф писал, в Сети появилось видео, как испуганное косуля стояла посреди заснеженной дороги и смотрела на проезжающие мимо машины. На помочь животному пришел тракторист.

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