Белорус слепил из снега 9-метровый маяк. Сколько времени потратил?

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Опубликовано: 18.01.2023 15:13 , Обновлено: 18.01.2023

В деревне Солтановка Могилевской области белорус Иван Карпицкий слепил огромный 9-метровый маяк. Он рассказал, чем вдохновился, и сколько времени ушло.

Скульптуру Иван назвал «Маяк на скале». На самый верх он установил лампу с ледяным плафоном.

По словам Карпицкого, сделал он свой шедевр за 17 дней. Для этого понадобились 12 кубов снега. А самым сложным было успеть закончить работу до оттепели.

Вот как происходил процесс:

За основу мужчина взял французский маяк Ля Жюмьен, который находится недалеко от острова Уэссан:

«Фантастическая работа, БРАВО мастеру», «Куплю Ваши руки», «Однозначно фотошоп!!», «Очень красиво,в книгу рекордов Гиннеса», «Жаль, что не долговечно?», — отреагировали пользователи в комментариях под фотографиями.