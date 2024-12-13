«На МНПЗ все жадные» - У мозырянок спросили, где искать «богатого успешного» мужчину. Кто "подгонит" такого?

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Опубликовано: 13.12.2024 15:44 , Обновлено: 13.12.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором у жительниц Мозыря в Гомельской области спросили, где там искать "богатого успешного" мужчину. Девушки предложили варианты, комментаторы подхватили тему и стали обсуждать, соглашаясь или нет с ответами мозырянок.

Девушка с детской коляской ответила, что такого мужа надо искать на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ). Другая мозырянка считает, что богатые женихи “есть” в Петрикове - это тоже один из райцентров Гомельщины.

“Я не знаю, я не вышла за богатого. Но точно не в Мозыре”, - утверждает третья.

Еще одна девушка не растерялась и стала перечислять заведения в Мозыре: кальян-бар Caviar, ресторан Aurum, развлекательный центр “Спутник”. Впрочем, видимо, ей “богатого” ухватить не удалось. “Вы видели моего мужа? Куртку можно было и другую купить”, - высказала недовольство она.

“В Мозыре с богатыми? Не знаю, меня муж на заправке встретил”, - рассказала еще одна девушка.

“Мужчины [на] МНПЗ все жадные, у них нет никогда денег”, - начала обсуждение одна комментаторша. С ней многие согласились.

“МНПЗ не актуален, “Сользавод” - там богатые водятся”, - утверждает другая пользовательница TikTok.

“Стать возле самой крутой тачки, и если увидите, что [мужчина] не один выходит, то тикать. И так, пока один не выйдет”, - дал совет еще один юзер.

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Некоторые убеждали, что в Мозыре “богатых нет”. Кто-то же подтвердил, что такого мужа можно найти в Петрикове. “Пишите, дам контакты друга жениха”, - предложила комментаторша.

Но были и альтернативные мнения: “Девчонки! Не верьте по поводу Петрикова!”

“У нас в Лельчицах есть Светлана-бизнесменша. Вот она и подгонит вам богатого”, - написал другой пользователь.

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