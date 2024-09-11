На что ловить щуку осенью? Вот где белорусам стоит искать "зубастую" в начале и конце сезона

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.09.2024 13:35 , Обновлено: 11.09.2024

Осенняя пора - один из лучших периодов для ловли щуки. Температура воды медленно падает и речная хищница начинает более активно питаться и охотиться. В зависимости от периода и погоды поведение щуки может меняться, ровно как и должна меняться специфика её ловли. Рассказываем, где, когда и на что стоит ловить щуку, чтобы не остаться без улова.

На осенний период у многих видов рыб начинается пик кормления. Водные обитатели чувствуют скорое приближение холодов, темноты и дефицита пищи и стремятся откормиться как следует до прихода зимы. На активную охоту в эту пору выходит и щука. Сентябрь и октябрь - время, когда рыбакам удаётся словить самые впечатляющие экземпляры этого вида рыбы.

В какое время суток лучше ловить щуку?

Осенью на ловлю щуки лучше отправляться в утренние часы. Период от от первых лучей солнца до полудня обычно самый продуктивный, но также можно хорошо порыбачить и вечернее время (предзакатные часы).

Однако нередко наблюдаются кратковременные выходы “зубастой” хищницы на кормёжку в обеденное время. Ночью рыба также может проявлять активность.

Ближе к середине сентября аппетит щуки значительно возрастает. В этот период можно рассчитывать на стабильный клёв в течение всего светлого времени суток. Во второй половине месяца ночная рыбалка часто оказывается неудачной.

Как белорусам поймать зимой щуку? Эти правила помогут вернуться домой с богатым уловом

Где ловить щуку?

В первой половине месяца хищницу весом до 3 кг можно встретить недалеко от берега на глубине 1–2,5 м. Она активно охотится на мелкую рыбу, которая питается растительностью на отмелях.

Лучшими местами её обитания в этот период являются ямы рядом с берегом, перекаты и речные завалы. Также щука любит притаиваться под «ковром» кувшинок или кубышек, а также рядом с затопленными стенами камыша.

Трофейную экземпляры хищницы в начале сентября стоит искать на глубинах 3–6 м. Чаще всего они попадаются рядом с подводными свалами, русловыми бровками и закоряженными ямами.

С наступлением холодов, когда мелкая рыба уходит с мелководья на глубину, щука также меняет место дислокации и устремляется за своей пищей.

Во второй половине сентября рядом с берегом можно поймать только небольшую щуку, вес которой обычно не превышает 1,5 кг. Более крупные особи перемещаются на участки с глубиной 4–7 м и держатся в зонах со сложным донным рельефом.

[info_b]Во время осенней рыбалки на щуку следует учитывать особенности её поведения в зависимости от погоды. Так, во время тёплого солнечного дня щука не очень активна, поэтому ждать поклёвки в ясную погоду не стоит, рыба начинает охотиться только ночью. Если на небе тучи и моросит дождь, пресноводная хищница становится активной и днём.[/info_b]

Ученые призвали белорусских рыбаков обращаться в НАН после поимки этой рыбы. В чем дело?

На что ловить щуку в сентябре?

Ловить щуку осенью можно на любые снасти, однако лучше подбирать их с учётом времени проведения рыбалки и мест обитания щуки.

В первой половине месяца можно еще ловить на живца обычной поплавочной удочкой, жерлицей или поставушкой . После того как водоросли уходят на дно, а поверхность водоёма очищается, можно смело переходить на спиннинг.

Ловить щуку на спиннинг удобно как с берега, так и с лодки. Эта универсальная снасть подходит для всех типов водоёмов, будь то озёро, река или водохранилище.

С середины месяца можно начинать использовать новые наживки для спиннинга:

кружки;

джиг;

троллинг.

Стандартный набор снастей для осенней рыбалки включает:

прочную плетеную леску с нагрузкой 5-7 кг и диаметром 0,15-0,2 мм;

удилище длиной от 2,4 до 2,5 м;

приманку весом до 40 г;

безынерционную катушку с размером 3000-4000.

Если вы планируете использовать вращающиеся блесны, рекомендуется применять монофильную леску, так как плетенка может запутываться.

Новички могут попробовать ловлю на кружки — это простая приманка для закрытых водоемов с течением или стоячей водой. Кружки устанавливают в местах с ямами, корягами или перепадами глубины. При использовании кружков вблизи топляков следует осторожно вытаскивать леску, чтобы не зацепить её за коряги. Лучше всего ловить на кружки на плесах, где есть пространство для маневра.

При ловле на джиг с берега используется удилище длиной 2,7 м с быстрым строем. Если рыбалка проходит с лодки, длина спиннинга может составлять до 2,1 м. Осенью троллинг осуществляется как на глубине, так и на мелководье, в зависимости от периода лова.

Г

Также необходимо выбрать прочный поводок , способный выдержать острые зубы активной щуки, чтобы защитить оснастку. В качестве материала для поводка подойдут флюорокарбон или стальная леска, а также гитарные струны. Длина поводка должна составлять от 15 до 20 см. Для троллинга потребуется устройство для заглубления приманки и регулирования проводки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

С началом осеннего жора щука начинает активно клевать на разнообразные приманки. Выбор наживки зависит от места ловли и среды обитания рыбы. На мелководье с остатками растительности лучше использовать вертушки с серебристыми лепестками или блесны. Также на мелководье эффективно применять различные поверхностные приманки:

осенние воблеры;

силиконовые изделия;

джиговые приманки.

На больших глубинах ловля осуществляется с помощью троллинга и других глубоководных приманок, которые щука активно атакует в период жора.

Ранее Teleghraf.news писал о том, что осень — любимая многими пора для рыбалки. Сезон купания закончился, на озёрах и реках установилась тишина. При этом на дворе ещё солнечно, но уже не жарко. Такая обстановка располагает к отдыху и очень комфортной рыбалке. Какая рыба клюёт в сентябре и на что ориентироваться, отправляясь к водоёмам?

Какая рыба клюёт в сентябре? Вот 11 видов, на которые белорусам стоит готовить снасти