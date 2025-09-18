На Брестчине сняли зачатки смерчей, а на Минск обрушился тропический ливень

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Опубликовано: 18.09.2025 07:33 , Обновлено: 18.09.2025

Беларусь оказалась на пороге мощной волны тропического тепла, на фоне чего в среду, 17 сентября, во многих районах страны начала развиваться конвективная облачность. Как правило, её результатом становятся проливные дожди и мощные грозы. В этот раз в отдельных районах дошло до образования облаков-воронок, которые метеорологи называют зачатками смерчей.

Такие зачатки смерчей, которые по-научному называют воронкообразным облаком (Funnel cloud), попали в объектив внимательных наблюдателей в Брестской области - недалеко от областного центра и в районе Пинска.









[inf]Funnel cloud — это вращающийся столб конденсированного водяного пара, который формируется у основания кучево-дождевых облаков из-за низкого давления в вихре и спускается вниз. В отличие от торнадо, он не касается земли. Если такое облако касается земли, метеорологи относят его к разряду торнадо, а если касается водной поверхности — к водным смерчам. [/inf]

По информации Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, конвективная облачность вчера развивалась практически по всей Беларуси, за исключением восточных её районов, в часы максимального прогрева в неустойчивой воздушной массе.

В результате во многих районах страны - от Бреста до Витебска - можно было наблюдать за формированием впечатляющих шкваловых воротов и зрелищных структурных суперячеек.













А на север столичного Минска на фоне прохождения одного из таких шкваловых воротов обрушился настоящий тропический ливень - и это в середине сентября.

Между тем, как ранее рассказал Telegraf.news, синоптики уже предупредили белорусов о том, что вслед за короткой волной сентябрьских тропиков в стране может начаться “репетиция зимы”. Авторы метеорологического Telegram-канала Nadvorie назвали дату, когда есть вероятность выпадения первого снега на территории Беларуси.

Синоптики назвали вероятную дату первого снега в Беларуси. Неужели в сентябре?