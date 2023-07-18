На белорусской 50-рублевке обнаружили ноты. Как звучит мелодия?

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Опубликовано: 18.07.2023 10:08 , Обновлено: 18.07.2023

Если внимательно присмотреться к белорусской банкноте номиналом 50 рублей, на одной из сторон можно заметить изображение нотного стана. Как оказалось, это не случайный набор нот, нарисованный дизайнером купюры для красоты и полноты композиции, а часть настоящего музыкального произведения, причём весьма символичного и знакового для белорусов. Узнали, как "звучат" 50 рублей.

Ноты нарисованы в верхнем левом углу реверса банкноты в 50 рублей и выглядят следующим образом:

Сыграть отрывок из музыкальной композиции, которую дизайнеры белорусских банкнот решили увековечить таким необычным способом, решила одна из TikTok блогерш под ником @olka_fil777. Послушайте и проверьте себя - сможете ли вы узнать это известное музыкальное произведение?

[link href=“https://www.tiktok.com/@olka_fil777?refer=embed” title=“@olka_fil777” target=“_blank” rel=“noopener”] @olka_fil777 [/link]нотки на купюре, думали не замечу

[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7256462695758924549?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - olka_fil777” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - olka_fil777 [/link]

“Деньги не только прекрасно пахнут, но ещё и звучат прелестно”, - отметил один из зрителей в комментариях под видео.

Знатоки классической музыки, безусловно, с первых нот распознали знаменитый полонез Огинского, который в одно время даже рассматривали в качестве варианта государственного гимна Беларуси.

[info_b]Полонез Огинского - одно из самых известных музыкальных произведений белорусского композитора Михаила Клеофаса Огинского, также известное под названием “Прощание с Родиной”. Считается, что композитор написал полонез в 1794 году, перед вынужденным отъездом из Речи Посполитой после подавления российскими войсками восстания Тадеуша Костюшко, в котором Огинский лично принимал участие. [/info_b]

“Это прощальная песня с деньгами”, - иронически отметил один из комментаторов.

“Даже не зная этого, именно с такой мелодией в голове я отдаю в кассу магазина последние 50 рублей”, - добавил другой зритель.

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