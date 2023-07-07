На белорусских водительских правах нашли тайный знак. Для чего он?

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Опубликовано: 07.07.2023 07:20 , Обновлено: 07.07.2023

Белорусское водительское удостоверение, как и паспорт, содержит в себе множество степеней защиты. И одну из них можно обнаружить, только поднеся права к ультрафиолету. Показываем, какой скрытый символ мы увидели.

Как известно, чтобы получить водительское удостоверение в Беларуси, сначала нужно пройти медкомиссию, затем окончить автошколу, и, наконец, успешно сдать теоретический и практический экзамен в ГАИ.

Только после всего этого можно получить заветную пластиковую карточку. При этом мало кто знает, что кроме видимых элементов на правах есть еще и скрытые.

Например, если поднести права под ультрафиолетовые лучи, можно увидеть контур Беларуси и даже названия крупных городов.

Слева — настоящие права, на которых видно контур Беларуси. Слева — поддельные. Фото с сайта tvr.by

А мы положили водительское удостоверение под простую УФ-лампу для маникюра. И действительно обнаружили контур, хотя и не слишком яркий.

Фото: Telegraf.news

[info_b]К слову, в базе данных Госавтоинспекции «фиксируются все этапы получения прав, вплоть до названия школы и фамилии принимающих испытание», сообщало tvr.by. Кроме того, видно, какой сотрудник ГАИ и когда вносил «изменение в базу, либо заполнял, вводил новые данные» по правам.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, как выглядит белорусский паспорт под ультрафиолетом:

Как выглядит белорусский паспорт под ультрафиолетом? Пользователи TikTok нашли скрытые символы