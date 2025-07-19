На "АТЛАНТе" рассказали, как работают их холодильники с Wi-Fi. Что делают функции "Вечеринка" и "Отпуск"?

🤝 Партнёрский

Опубликовано: 19.07.2025 10:01 , Обновлено: 05.08.2025

Крупнейший белорусский производитель бытовой техники ступил на путь IT. Одним из "фирменных блюд" на 2025 год, который приготовил "АТЛАНТ", стали холодильники с Wi-Fi. Как они работают и где можно купить? Какие еще инновации ждать от промышленного гиганта в ближайшее время? Об этом журналистке Telegraf.news рассказали сотрудники завода во время рабочего визита.

Как подключить холодильник к Wi-Fi?

Первым делом мы отправились к специалистам технической службы “АТЛАНТ”. Они показали, как пользоваться “умной” техникой.

Оказалось, все предельно просто. На дверце холодильника с беспроводным подключением к домашнему интернету есть специальный QR-код. Сканируете его и скачиваете приложение. Неважно, iPhone у вас или смартфон с Android.

“Мобильная программа дублирует те функции, которые мы привыкли настраивать вручную на самом изделии: менять температуру, включать дополнительные возможности — то же самое реализовано и здесь. Большое удобство в том, что данная техника просто добавляется в уже существующую систему вашего “умного” дома”, - пояснил Андрей Дубов, ведущий инженер-конструктор отдела главного конструктора ЗАО “АТЛАНТ”.

Сканируете QR-код и переходите в приложение по управлению холодильником. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

На вечеринку или шопинг - какие необычные функции?

В приложении можно легко и понятно увидеть все самые нужные функции холодильника и менять их в зависимости от обстоятельств.

Например, настроить вручную температуру. Кстати, многие задаются вопросом, какую правильнее всего выбрать? По словам экспертов “АТЛАНТ”, оптимальнее всего +4 ℃ для холодильника и -18 ℃ для морозильника.

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский











Но если ждете гостей, в Smart-холодильниках есть необычный формат “Вечеринка”.

“Допустим, вы сидите на работе, пишут друзья и говорят, что вечером будут. А у вас недостаточно охлажденные напитки. Всего пару кликов и к нужному моменту все будет готово. Об этом предупредит уведомление на телефоне”, - привела пример начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ” Валерия Погула.

А еще есть возможности суперохлаждения и суперзамораживания еды и напитков.

“Если вы отправляетесь за покупками и собираетесь загрузить в холодильник много продуктов, можно заранее включить пониженную температуру. Так технике будет легче”, - посоветовали разработчики “умного” оборудования.

Из нюансов холодильников с Wi-Fi — регулировка света как внутри, так и на внешнем дисплее. Кроме того, есть адаптивная яркость с подстройкой к освещению в помещении.

“Это не только сберегает энергию, но также является дополнительным удобством для владельцев квартир-студий, когда спальное место совмещено в обеденной зоной и лишние блики могут мешать ночному отдыху”, - добавил Владимир Щетникович, начальник отдела продаж ЗАО “АТЛАНТ”.

В таких холодильниках есть не только Wi-Fi, но и дополнительные опции, которые упростят жизнь. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Новость Телеграф

А что делает “Отпуск”?

Есть в такой бытовой технике и опция “Отпуск” на те случаи, когда вы не пользуетесь холодильником и находитесь вне дома.

“В случае внештатных ситуаций тоже поступит сообщение с советом, что вы должны предпринять и куда обратиться. Уведомление на телефон придет и в том случае, если дверь в холодильнике не закрыта и температура внутри повышена”, - пояснил Андрей Дубов.

Он также отметил, что хозяин обязательно узнает, если в его отсутствие в доме отключили электричество. Холодильник будет не в сети, о чем незамедлительно сообщит телефон. Правда, это еще может значить, что на домашнем интернете закончились деньги.

“Заодно и напомнит, что надо пополнить баланс”, - пошутил специалист.

И обратил внимание, что Smart-функции можно в любой момент отключить. Тогда управление с телефона будет отсутствовать и вы сможете пользоваться своей бытовой техникой как совершенно обычной.

Хорошо, если бы данный холодильник еще и предупреждал, когда какие-то продукты начинают портиться. Насчет этого “АТЛАНТ” сказали, что это уже следующий этап, который на предприятии прорабатывают.

"Умные" холодильники способны предупредить, когда в доме отключили электричество или сэкономит его, пока вы в отпуске. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Новость Телеграф

Кому все это надо?

Не всем нужна техника с “наворотами” — это факт. Однако на предприятии отметили, что подобная модная тенденция распространена повсеместно, и завод подстраивается под новые вкусы покупателей.

“Клиент другой: поколение поменялось. И главная задача — удержать потребителя. Сегодня в любых вещах, даже самых ненужных, есть Wi-Fi. Насколько это нужно в быту и необходимо ли в принципе? Хороший вопрос. Но потребитель диктует условия, поэтому все новации не должны обходить нас стороной”, - заявил Руслан Барановский, заместитель генерального директора ЗАО “АТЛАНТ” по управлению качеством.

Он также заметил: “Телефоны по тысяче долларов обновляют каждые пару лет. Холодильники стоят далеко не столько. Но если грамотно подловить момент, можно даже ввести абонентскую плату за пользование: подавать холод или отключать по интернету”.

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Ранее Telegraf.news писал на тему, все ли сотрудники известных предприятий пользуются продукцией, которую создают сами? Это заинтересовало журналистов во время визита на крупнейший завод по производству бытовой техники “АТЛАНТ”. Задали специалистам разных отделов провокационный вопрос: “Что стоит у вас дома?”

«Разница приличная, хотя «мозги» одинаковые» — Спросили у работников «АТЛАНТ», какие холодильники и стиралки покупают сами