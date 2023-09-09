Что значит надпись WC на общественных туалетах? Узнали, когда и где изобрели унитаз

Опубликовано: 09.09.2023 13:41 , Обновлено: 09.09.2023

По всему миру и в Беларуси тоже на общественных туалетах пишут две буквы WC. Однако расшифровка аббревиатуры на английском и дословный перевод могут сильно удивить. Узнали причем тут шкафы.

Надпись “WC” означает “Water Closet” (водяной шкаф), что является английским термином для туалета. История появления этой надписи связана с развитием санитарных условий в Европе в XIX веке.

В то время в большинстве домов не было канализации, и отходы выбрасывались на улицу или во двор. Однако с развитием городов и увеличением населения стало необходимым создание системы канализации и установка туалетов в домах.

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Первые были простыми деревянными ящиками (шкафами) с отверстием внизу, через которое отходы попадали в яму или канализационную систему. На двери такого туалета часто была надпись “Privy” (частный), “Loo” (от французского “lieux d’aisance” - место для нужд) или просто “Toilet”.

Однако с развитием технологий и появлением унитазов и водяного смыва, новые устройства стали обозначать более четко, указывая на новую функцию - смыв водой. Так появилась надпись “Water Closet” - водяной шкаф. В то время это было большое инженерное достижение, которым гордились все владельцы.

Сегодня надпись “WC” можно увидеть на дверях туалетов по всему миру, она стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Кстати, первый известный историкам унитаз был обнаружен ходе раскопок во дворце в городском округе Юэян. Отлучается туалет со смывом был изобретён около 2400 лет назад в Китае.

А вот в Европе первый унитаз со смывом был изобретен в 1596 году сэром Джоном Херрингом в Англии. Однако, он был дорогим и не получил широкого распространения. В 1775 году Александр Каммингс изобрел унитаз со смывом и гидравлическим затвором, который стал более доступным и популярным. В 1777 году Джозеф Прейзер спроектировал смывной бачок с клапаном и рукоятью. А в 1778 году Джозеф Брама создал чугунный унитаз с крышкой, предотвращающей попадание запахов в помещение.

Уже в конце 19-го века, в 1880-е годы, американец Томас Крэппер изобрел первый бачок для слива воды. Само слово “унитаз” имеет простое происхождение. В 1883 году англичанин Томас Твайфорд изобрёл новую модель туалета, такие мы используем и сейчас. Новую модель назвали Unitas.

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