Мощная геомагнитная буря спровоцировала полярные сияния в Беларуси

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Опубликовано: 01.10.2025 08:34 , Обновлено: 01.10.2025

На Землю обрушилась мощная геомагнитная буря. После очередного выброса корональной массы минувшей ночью по всей Беларуси можно было наблюдать полярные сияния, которые в обычных условиях характерны лишь для более северных широт Земли.

Нынешняя геомагнитная буря стала мощнейшей за последние три месяца. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук, вчера индекс геомагнитной активности Kp достиг 7.33 — это соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по пятибалльной шкале.

Всё это позволило полярному сиянию “пробить” засветку даже таких крупных мегаполисов средних широт, как Москва. Наблюдать полярные сияния смогли и белорусы, хотя некоторым регионам не очень повезло с погодой из-за сильной облачности. И всё же на востоке и в центральных районах страны можно было понаблюдать за редким космическим шоу.

Вот кадры, которыми поделились читатели Telegram-канала “Метеовайб”, снятые минувшей ночью в окрестностях Заславля и Новополоцка.













А вот как вчерашнее полярное сияние выглядело с борта Международной космической станции. Эффектное видео снял японский астронавт Кимия Юи.

Ранее Telegraf.news рассказал, что число солнечных пятен, играющих ключевую роль в появлении северного сияния, резко возросло с конца 2022 года. Тенденции за последние годы говорят о том, что северные сияния будут возникать чаще в ближайшем десятилетии и будут наблюдаться в большем количестве мест на Земле, пояснил учёный Университета Колорадо в Боулдере Марк Миш.

Учёный рассказал, почему белорусы буду чаще видеть северное сияние