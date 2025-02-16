"Моложе, красивее, идеальнее" - Малоритская ЦРБ предложила пациентам "стать лучшей версией себя". Как?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.02.2025 19:22 , Обновлено: 16.02.2025

Малоритская центральная районная больница (ЦРБ) на Брестчине опубликовала в своем TikTok-аккаунте ролик, где предложила пациентам "стать лучшей версией себя", пройдя известный белорусам медосмотр. Комментаторы оценили творческий подход медиков.

“Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее”, - заинтриговали в опубликованном ролике. Это известные в TikTok и не только слова из фильма “Субстанция” (2024) совместного производства Франции, Великобритании и США.

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По мнению сотрудников Малоритской ЦРБ, преобразиться пациентам поможет не какая-то уникальная пластическая операция, а диспансеризация. “Всего одна диспансеризация поможет вам стать лучше”, - утверждает один из медиков на видео.

“Такое однозначно нужно продвигать. Молодцы коллеги. В таком деле все средства хороши”, - считает одна комментаторша.

“Когда статистика за прошлый год так себе и нужно выполнять план”, - предположила другая.

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“Я, как медик, считаю, что в этом деле все средства хороши, иначе никак”, - добавила третья.

Еще одна пользовательница TikTok поделилась своим мнением о диспансеризации: “Ничего толкового там не проверяют, особенно до 40 лет. А сдать ту же кровь можно и вне диспансеризации”.

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Как сказано на сайте Министерства здравоохранения Беларуси, диспансеризация населения - это комплекс медицинских услуг для медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни и воспитания ответственности людей за свое здоровье.

На диспансеризации медики должны проанализировать медицинские документы пациента, в том числе результаты медицинских вмешательств и не только, провести медосмотр, записать к врачу-специалисту при необходимости, оценить факторы риска опухолевых заболеваний и пр.

Частота диспансеризации зависит от возраста человека. Так, белорусам в возрасте от 18 до 39 лет нужно проходить ее один раз в три года (в течение одного рабочего дня). Подробнее можно прочитать [link href=“https://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/dispanserizatsiya.php” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].

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Ранее Telegraf.news писал, что Минздрав Беларуси в мае 2024 года изменил порядок проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров среди работающего населения. Так, с 1 июля 2024-го обязательную диспансеризацию 1 раз в 2 года должны проходить отдельные категории белорусов.

Минздрав определил, кто из белорусов должен проходить медосмотр раз в 2 года