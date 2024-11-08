"Ко мне не подпускайте" - Гродненские медики посоревновались в мастерстве делать уколы. Пациенты раскрыли "секрет"

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Опубликовано: 08.11.2024 18:09 , Обновлено: 08.11.2024

В TikTok показали "соревнования" гродненских медсестер, врачей и студентов в мастерстве делать уколы. Но ставили их не людям, а воздушным шарикам. У кого-то получилось вонзить иглу и ввести содержимое, а у кого-то - нет. И шарики лопались, конечно. Комментаторы стали рассказывать, в чем секрет.

В съемках приняли участие медики из различных отделений Гродненской университетской клиники, но, наверное, самыми запоминающимися участниками “соревнований” стали врач анестезиолог-реаниматолог отделения гемодиализа и такой же специалист из отделения первой реанимации.

Женщина сначала погрозила шарику с улыбкой на лице, а потом просто проткнула его.

А мужчина решил сразу колоть шар без “ритуала”.

“Анестезиолога этого ко мне не подпускайте, иначе ему потом самому может понадобиться обезболивающее”, - пригрозил один комментатор.

“Я так понял, в реанимацию лучше не попадать”, - продолжил тему другой.

Комментаторы принялись выяснять, в чем секрет и как поставить укол, чтобы шарик не лопнул. “В данном случае есть точки с большим натяжением. Это по бокам шара. И есть точки с наименьшим натяжением, это сверху и у основания”, - считает пользователь TikTok.

Другая предположила, что дело в угле наклона иглы при введении. “Несколько раз введение под прямым углом привело к разрыву шарика”, - написала она. Впрочем, кто-то с ней не согласился.

“Секрет прост: надо колоть в место наименьшего натяжения или взять пальцами, сделать складку и уколоть”, - утверждал еще один юзер TikTok.

“Надо на место укола наклеить скотч. Внутри и снаружи. Известный фокус”, - поделилась другая комментаторша.