Минздрав определил, кто из белорусов должен проходить медосмотр раз в 2 года

Опубликовано: 27.05.2024 18:32 , Обновлено: 28.05.2024

Министерство здравоохранения Беларуси изменило порядок проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров среди работающего населения. Так, с 1 июля 2024 года обязательную диспансеризацию 1 раз в 2 года должны проходить отдельные категории граждан.

К ним относятся физлица и ИП, которые оказывают социальные услуги, а также граждане, работающие по трудовым или гражданско-правовым договорам в организациях и у ИП, чьё направление деятельности связано с социальной сферой.

Кроме того, Минздрав решил, что проводить диспансеризацию будут врач общей практики или врач-терапевт, а также дерматовенеролог и психиатр-нарколог. Представителей социальных служб обязали сдавать ряд лабораторных, инструментальных и иных исследований. В их числе общие анализы крови и мочи, рентгенография либо флюорография.

Также в Министерстве здравоохранения определили заболевания, которые являются медицинскими противопоказаниями к работе. К ним отнесли некоторые инфекционные и паразитарные болезни, к примеру, активный туберкулёз, инфекции кожи и подкожной жировой клетчатки, а также ряд психических отклонений и расстройства поведения – в частности, синдром зависимости, шизофрения, бредовые и аффективные расстройства, умственная отсталость.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство здравоохранения Беларуси провело официальную презентацию аптечек нового образца для комплектования транспортных средств и аптечек первой помощи для организаций. В ведомстве заявили, что корректировки состава “незначительные”, но при этом новая номенклатура автомобильных аптечек стала “более востребованной”, чем в аптечках старого образца.

Минздрав представил новую автомобильную аптечку с “более востребованным” составом