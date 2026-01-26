Минское метро ответило, почему его часы показывают время "не для пассажиров"

Опубликовано: 26.01.2026 15:20 , Обновлено: 26.01.2026

В пресс-службе столичной подземки дали ответ на вопрос, которым хоть раз задавался каждый пассажир минского метро - почему часы на станции показывают время с момента отправления предыдущего состава? Многие считают эту информацию бесполезной для пассажиров.

Вопрос о “тайне” интервальных часов (именно так они правильно называются) на станциях минского метро регулярно всплывает в обсуждениях белорусов в соцсетях. Многие пассажиры недоумевают, зачем им знать время ПОСЛЕ ухода поезда, ведь всех интересует, как скоро приедет следующий.

Оказалось, эта информация на табло размещена вовсе не для пассажиров, а для машинистов. Именно машинисту нужно чётко понимать, когда ушёл состав перед ним и когда ему самому нужно отправиться со станции, чтобы уложиться в строгий график движения (да-да, он существует и его даже можно кое-где подсмотреть).

В пресс-службе столичной подземки сами интервальные часы назвали “инструментом для обеспечения безопасности и точности в движении поездов”. Ориентируясь на эти интервальные часы, машинист не только узнаёт своё время отправления, не допуская задержек на станциях при посадке и высадке пассажиров, но и может скорректировать свой график:

если поезд отстаёт от графика - увеличивает скорость;

если интервал между ним и впереди идущим поездом сокращается, машинист выжидает определённый период, чтобы увеличить до безопасного расстояние между собой и предыдущим составом.

А вот почему на станции нет часов, которые бы показывали пассажирам, сколько времени остаётся до следующего поезда, в пресс-службе столичной подземки не уточнили. Некоторые рационализаторы предложили установить дополнительное табло для пассажиров, как это сделали, к примеру, на Большой кольцевой линии московского метро.

“В Москве на станции при выезде с туннеля стоят часы и показывают время, оставшееся до прибытия поезда, и это нереально удобно!!!!” - поделился впечатлениями один из участников тематической дискуссии в Threads.

Впрочем, судя по обсуждению, далеко не все видят целесообразность такого дополнительного табло, поскольку считают, что эта лишняя информация никак не повлияет на самих пассажиров.

“Интересно, а что вам даст эта информация? Если вам нужно будет ждать 3, а не 2 минуты, то вы выйдете из метро, или сходите за пончиком? Или не поедете, если нужно будет 5 минут ждать? Человек, если спустился в метро, он уже в любом случае поедет”, - высказала своё мнение одна из участниц дискуссии.

“Можно подумать, если там будет время ДО, то поезд быстрее придёт. Нет. Будете стоять и ждать”, - высказался другой.

“А если там будет 10 минут до следующего, вы уедите на ближайшем в другую сторону?” - шутя обратился к автору поста третий.

Кстати, недавно появилась новая схема метро Минска, на которой изображены как существующие, так и планируемые станции и линии. К сожалению, в обновленной версии плана Минского метрополитена стало сразу на 6 станций меньше, которые ранее обещали построить.

В новой схеме метро Минска исчезли 6 станций