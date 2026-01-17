В новой схеме метро Минска исчезли 6 станций
Появилась новая схема метро Минска, на которой изображены как существующие, так и планируемые станции и линии.К сожалению, в обновленной версии плана Минского метрополитена стало сразу на 6 станций меньше, которые ранее обещали построить.
Новая, подправленная схема включает всего 15 новых станций. В новой схеме уже нет также станций Профсоюзная, Киевская площадь, Сурганова.
Ранее, кстати, главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов рассказал, что при строительстве новой ветки метро в столице Беларуси решили использовать “утраченную” в 1990-х годах технологию, которую придумали в 1980-х.
По словам специалиста, это было сделано для большей безопасности и скорости строительства тоннеля метро.
В «Минскметропроекте» рассказали, почему строили третью линию метро по «утраченной» технологии 80-х