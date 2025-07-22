"Оно есть!" - Машинист минского метро рассказал, где "подсмотреть" расписание поездов

🎥 Видео

Опубликовано: 22.07.2025 14:10 , Обновлено: 22.07.2025

Машинист минского метро решил развеять миф о том, что столичная подземка ходит вне всяких графиков и расписаний. Молодой человек не просто заверил, что расписание движения поездов существует, но и продемонстрировал его и подсказал, где именно его могут "подсмотреть" пассажиры.

“Многие сомневаются в его существовании, но оно есть - расписание в метро!” - заявил машинист и продемонстрировал целую книжку заламинированных листов с расписанием маршрутов.

На показанном листе указан номер маршрута синей ветки метро, с указанием времени прибытия состава на каждую станцию, причём с точностью до секунды. Судя по нему, составу отводится от 1,5 до 2,5 минут простоя на каждой станции, а на полный круг по синей ветке уходит чуть меньше часа.

В комментария под видео автор, отвечая на вопрос одного из комментаторов, дал подсказку, где можно подсмотреть это расписание, ведь в свободном доступе поминутный график нигде не публикуют.

“Можно заглянуть через окошко в кабину машиниста, а так нигде. У меня была мысль сфотографировать все расписания и сделать отдельную публикацию, чтобы люди могли сохранить его себе и больше не бегать за поездами и не опаздывать”, - рассказал молодой человек.

На официальном сайте метрополитена указано лишь время отправления первых и последних поездов с конечных станций в рабочие и выходные дни, а также подробно расписаны интервалы движения поездов (они отличаются в зависимости от интенсивности пассажиропотока - в “пиковые” часы поезда ходят чаще).

Кроме того, на информационных досках у касс на входе в метро, а также в торцах пассажирских платформ на каждой станции размещается информация о расписании движения поездов ранним утром - до 06:00 и поздним вечером - после 23:0о.

Ранее Telegraf.news рассказал, чторуководство Мингорисполкома приняло решение, когда начнётся строительство четвертой, кольцевой ветки столичного метро. Подробности проекта в мае раскрыл главный инженер предприятия “Столичный транспорт и связь” Андрей Илларионов.

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